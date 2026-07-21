Patru chitarişti români, în turneu cu Anotimpurile

„Anotimpurile” lui Antonio Vivaldi, interpretate la chitară clasică, vor răsuna în zece spații culturale din țară, în interpretarea membrilor grupului Romanian Guitar Quartet, proaspăt înființat. Concertele au început în 25 iulie 2026 și vor continua până la 9 august 2026.

Turneul muzical al grupului Romanian Guitar Qvartet este intitulat „Anotimpuri” și este un demers al Asociaţiei Culturale Kitha­ralogos. Costin Soare, preșe­din­tele acestei asociații, este unul dintre chitariștii cvartetului și, într-un interviu difuzat la Radio România Cultural, a explicat atât motivul constituirii grupului muzical, cât și al turneului: „Ideea proiectului a pornit de la faptul că mi-am dat seama că în România nu există o formulă camerală permanentă de cvartet de chitare, așa cum în alte țări este deja o tradiție, dacă ar fi să menționăm nume precum Brazilian Guitar Quartet sau European Guitar Quartet. Așadar, am zis să creionăm un turneu național care, iată, a devenit realitate cu această cofinanțare pe care o avem din partea Administrației Fondului Cultural Național, în care să aducem în prim-plan o muzică bine cunoscută de toți melomanii și, în general, de orice om care iubește cultura”. Costin Soare a mai spus că, pe lângă „Anotimpurile” lui Antonio Vivaldi, cvartetul va interpreta scurte lucrări semnate de patru tineri compozitori români, selectați în urma unui apel național, lucrări inedite pentru cvartet de chitară și bandă.

Călătoria muzicală formată din cele zece concerte cuprinde repere emblematice, precum Castelul Pe­leș, Palatul Brukenthal și Palatul Culturii din Iași, dar și locuri mai puțin cunoscute, precum bisericile fortificate din Cincișor și Moșna, Sinagoga Mare din Rădăuți și Cazinoul din Vatra Dornei, chitariștii dorind să creeze o punte între muzică, arhitectură și spații sacre. „Pentru patru dintre aceste spații, doi tineri cineaști vor realiza o serie de documentare, iar patru tineri compozitori, selectați în urma unui apel național, vor dedica o scurtă lucrare pentru cvartet de chitare și bandă fiecăruia dintre ele”, se spune în comunicatul Asociației Kitharalogos.

Romanian Guitar Quartet este format din Dragoș Ilie, Costin Soare, Dan Alexandru Arhire și Ioan Bănescu. Dragoș Ilie este cel mai titrat și apreciat tânăr chitarist român, cu premii la cele mai importante concursuri chitaristice la nivel internațional, partenerul de duo al violonistului Alexandru Tomescu. Costin Soare a realizat 15 turnee naționale și internaționale, are patru CD-uri în portofoliu și a colaborat cu nume importante ale scenei muzicale românești. Chitaristul Dan Alexandru Arhire este și cadru universitar ieșean, dar a participat ca solist pe multe scene ale filarmonicilor din țară, fiind autorul a două materiale discografice. Ioan Bănescu a fost recent nominalizat la categoria „Interpretul anului”, în cadrul Galei UCIMR.

Primul recital a avut loc în Sala mare de concerte a Castelului Peleș din Sinaia, al doilea s-a desfășurat pe 26 iulie la Sibiu, în Muzeul Brukenthal, iar pe 27 iulie chitarele lor au răsunat la Mediaș, în Biserica Evanghelică „Sfânta Margareta”. Iubitorii de muzică îi pot asculta pe cei patru chitariști la Biertan, în Biserica Fortificată, în ziua de 31 iulie. Următoarele concerte vor avea loc astfel: 1 august - Biserica Fortificată din Cincișor; 2 august - Biserica Evanghelică din Râșnov; 4 august - Biserica Fortificată din Moșna; 7 august - Sinagoga Mare din Rădăuți; 8 august - Cazinoul din Vatra Dornei și 9 august - Palatul Culturii din Iași, Sala Voievozilor.