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Madlenele Iuliei Șchiopu

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Un articol de: Daniela Șontică - 28 Iulie 2026

Galeria Inspiratio din Curtea Johannes Honterus, Brașov, găz­du­iește, în perioada 17 iulie - 28 august 2026, expoziția de pictură „Madlene” a Iuliei Șchiopu.  „În această expoziție am încercat să povestesc despre regăsirile cu noi, cei din trecut, despre bucuria unui gest uitat şi recuperat. În speranța că o călătorie către clipele de reverie, revelație, mirare e o formă de escapism binevenit într-un prezent din ce în ce mai prozaic, vă invit să devenim mai puțin muritori, aşa cum Proust spunea că a simțit după madlena lui”, afirmă artista.

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