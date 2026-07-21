„Anotimpurile” lui Antonio Vivaldi, interpretate la chitară clasică, vor răsuna în zece spații culturale din țară, în interpretarea membrilor grupului Romanian Guitar Quartet, proaspăt înființat.
Madlenele Iuliei Șchiopu
Galeria Inspiratio din Curtea Johannes Honterus, Brașov, găzduiește, în perioada 17 iulie - 28 august 2026, expoziția de pictură „Madlene” a Iuliei Șchiopu. „În această expoziție am încercat să povestesc despre regăsirile cu noi, cei din trecut, despre bucuria unui gest uitat şi recuperat. În speranța că o călătorie către clipele de reverie, revelație, mirare e o formă de escapism binevenit într-un prezent din ce în ce mai prozaic, vă invit să devenim mai puțin muritori, aşa cum Proust spunea că a simțit după madlena lui”, afirmă artista.