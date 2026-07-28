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70 de ani de la aderarea României la UNESCO

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Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 29 Iulie 2026

La începutul acestei săptămâni s-au împlinit 70 de ani de când România a devenit stat membru al UNESCO, organizația care protejează patrimoniul cultural şi natural și susţine educaţia, cercetarea şi creativitatea la nivel internaţional. Prezența românească în Lista Patrimoniului Mondial este reprezentată de situri, elemente de patrimoniu cultural imaterial, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, geoparcurile internaţionale, oraşele din Reţeaua UNESCO a Oraşelor Creative şi numeroase şcoli asociate organizaţiei, care contribuie la promovarea valorilor acesteia în rândul noilor generaţii. În prezent, România are un mandat în Consiliul Executiv al UNESCO, pentru perioada 2025-2029, după ce în intervalul 2023-2025 a deținut preşedinţia Conferinţei Generale UNESCO, cel mai înalt for decizional al organizaţiei.

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