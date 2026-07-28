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Tabăra de la conacul vechilor boieri Rosetti-Tescanu

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 29 Iulie 2026

Tabăra Internațională de Creație „Rezidența Tescani 2026” se va desfășura în perioada 1-7 august 2026, având ca obiectiv continuarea tradiției fondate de Ilie Boca și promovarea unei noi viziuni asupra artei românești. La conacul vechilor boieri Rosetti-Tescanu, locul ales de compozitorul George Enescu pentru a definitiva capodopera „Oedipe”, vor fi prezenți zeci de artiști vizuali din domeniile picturii, sculpturii, graficii și artei multimedia, alături de critici de artă și oameni de cultură. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul modernism.ro, unul dintre reperele centrale ale acestei ediții îl reprezintă lansarea cărții-album „La Tescani. Lumina din umbra cuvintelor”, semnată de Marius Manta și Ovidiu Ungureanu, o restituire afectivă și hermeneutică a spiritului Tescaniului. Proiectul „Rezidența Tescani” reunește pictura, sculptura, ceramica, fotografia și filmul într-un demers artistic unitar, care aduce anual împreună nume reprezentative ale artelor plastice. Tabăra inițiată de Ilie Boca marchează, în această vară, 50 de ani de la prima sa ediție. 

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