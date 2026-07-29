Poezie și artă la Memorialul Ipotești

La sediul Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” va avea loc, în 2 august 2026, începând cu ora 11:00, manifestarea culturală „Aripi colorate”. Potrivit informa­țiilor publicate pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Botoșani, punctul central al întâlnirii culturale îl reprezintă vernisajul expoziției de grafică și pictură „Aripi colorate”, semnată de artista Cosmina Dragomir. Totodată, va fi lansat volumul de poezie „Picături de moarte”, semnat de Șerban Madgearu, o lucrare profundă, care a stat la baza inspirației pentru ilustrațiile realizate de Cosmina Dragomir. Programul artistic al zilei va fi completat de un performance susținut în prezența celor doi autori. Recunoscuți pentru activitatea lor de mediatori și formatori culturali dedicați copiilor și tinerilor, aceștia vor ghida publicul într-un univers în care cuvântul și culoarea se întâlnesc și se completează reciproc. Participanții vor avea ocazia să se implice activ într-o serie de prezentări și dezbateri interactive, menite să creeze un dialog direct între artiști și public. Accesul la eveniment este gratuit.