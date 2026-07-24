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Ateliere „CreativLit” la Ipoteşti

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 27 Iulie 2026

Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” organizează, în perioada 27-30 iulie 2026, cea de-a 8-a ediție a atelierelor de interpretare a textului „CreativLit”, concepute ca o platformă de dialog și dezbatere în jurul prozei și poeziei unor scriitori contemporani, precum și al textelor eminesciene, potrivit informaţiilor de pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Botoșani. Coordonatorii activităților sunt prof. univ. dr. Daniela Petroșel de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. Antonio Patraș de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și cerc. șt. II dr. Lucia Țurcanu de la Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”. Invitații speciali sunt scriitorii Adrian Romilă și Șerban Axinte. Pentru ediția din acest an a atelierelor „CreativLit” s-au înscris 20 de profesori de limba și literatura română din județele Botoșani, Suceava, Bacău, Brașov și Neamț, precum și din Republica Moldova. Toate activitățile se desfășoară în Amfiteatrul „Laurențiu Ulici” din cadrul Bibliotecii Naționale de Poezie „Mihai Eminescu” de la Ipotești. Programul complet al evenimentului poate fi consultat online
 

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