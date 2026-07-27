Un eveniment în memoria lui Costion Nicolescu

Un eveniment complex, intitulat „Aripi colorate”, cuprinzând un vernisaj, o lansare de carte, o dezbatere și un workshop cu tineri, s-a desfășurat în prima duminică din august la Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, în sala „Horia Bernea”.

Publicul s-a bucurat de ex­poziția de grafică și pictură a artistei vizuale Maria Cosmina Dragomir, care va rămâne deschisă până la 10 septembrie. În continuare, a fost lansată cartea de poezie „Picături de moarte” (editura Paideia, 2026), semnată de regizorul și poetul Șerban Madgearu, în care sunt incluse ilustrații de Cosmina Dragomir. În continuare, scriitoarea Anca Stanciu a provocat o dezbatere pe temele care se regăsesc în volum și în lucrările expuse. Au participat copii și tineri din oraș care au fost cooptați de artistă la o adevărată lecție de pictură și prietenie, ea fiind un pedagog cu multă experiență.

Întâlnirea a fost așezată sub semnul prieteniei cu regretatul Costion Nicolescu (1946-2025), etnolog și teolog, prieten apropiat al celor trei protagoniști. Cosminei Dragomir și Ancăi Stanciu, care au lucrat mai de mult la Muzeul Țăranului Român, etnologul le-a fost mentor. „Prietenia mea mai veche cu Anca Stanciu și mai recentă cu Șerban Madgearu ține de domeniul miraculosului și, într-un fel, Costion Nicolescu ne-a adus împreună. Pe regizor îl știam de la TRINITAS TV, însă l-am cunoscut personal abia la lansarea ultimei cărți a lui Costion”, a spus Cosmina Dragomir. Citindu-i ulterior volumul, aflat atunci în manuscris, Cosmina Dragomir a fost inspirată să realizeze ilustrațiile, considerând că aceste versuri profunde, pline de credință, sunt adevărați „stropi de veșnicie”. „Simt că prin acest eveniment comun pe care l-am avut la Ipotești, am fost invitați la masă chiar de Mihai Eminescu. În plus, vernisajul, lansarea și discuțiile noastre au fost un bun pretext să ne întâlnim cu tinerii de acolo”, a mai spus artista, care este bucuroasă că a făcut parte dintr-un mare proiect al lui Costion Nicolescu ca intervievată în cartea acestuia, „Sarea pământului”.

„Costion Nicolescu a avut, între alte harisme, pe aceea a prieteniei. Într-un fel sau altul, toți prietenii lui au simțit asta. Prietenia, spunea Costion, nu este doar între cei vii, ci rămâne și între cei vii și cei plecați. Cum unul dintre prietenii importanți pentru Costion a fost Horia Bernea, este greu să gândim că a fost o întâmplare faptul că acest eveniment de la Memorialul Ipo­tești a avut loc chiar în sala «Horia Bernea» și că vernisajul a adus la un loc alți prieteni ai lui Costion, împrieteniți chiar de el, după plecarea sa la Domnul: pe Cosmina Dragomir, pe Anca Stanciu și pe mine. Iar dacă prietenia ridică granița dintre vii și adormiți, cu atât mai mult nu e de mirare că granițele geografice sunt nesemnificative pentru prieteni. Au venit pentru vernisajul Cosminei și câțiva prieteni din Belgia ai artistei, alți prieteni din Europa și de mai departe anunțându-și intenția de a veni la Ipotești mai târziu, în august. Poezia mea Aripi colorate am adăugat-o în manuscrisul care a alcă­tuit volumul «Picături de moarte» - dedicat lui Costion - după ce el a mijlocit de dincolo întregirea versurilor mele cu picturile Cosminei Dragomir”, a spus pentru Ziarul Lumina poetul Șerban Madgearu.

Proiectul de la Ipotești a fost curatoriat de Marusia Niță, artist plastic format în cadrul Univer­sității de Arte din București și la Academia de Artă din Florența.