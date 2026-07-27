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Festivalul „Gelu Naum” la Comana

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Un articol de: Daniela Șontică - 04 August 2026

Moara de hârtie din localitatea Comana, județul Giurgiu, cu sprijinul Muzeului Național al Literaturii Române din București (MNLR), organizează cea de-a XI-a ediție a Festivalului „Gellu Naum”, în ziua de 8 august, la iniţiativa și sub coordonarea scriitoarei Simona Popescu. 

Programul este următorul: 12:00-13:00 - „Despre Gellu Naum”, masă rotundă la care participă: Magda Cârneci, Ioan Cristescu, Brîndușa Dragomir, Dan Gulea, Marieva Ionescu, Ion Bogdan Lefter, moderatoare - Simona Popescu; 13:00-14:00 - Lecturi de poezie susținute de Cristina Bălașa, Clara Caradimu, Magda Cârneci, Ruxandra Cesereanu, Domnica Drumea, Marieva Ionescu și de masteranzi ai Facultății de Litere din Bucu­rești, redactori ai revistei „U”, a studenților Facultății de Litere din București - Alesia Eftemie, Eliza Iliescu și Călin Niță.

Citeşte mai multe despre:   Muzeul National al Literaturii Romane
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