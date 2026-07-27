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Începe festivalul de film de la Râșnov

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Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 04 August 2026

În perioada 7-23 august se des­fășoară cea de-a 18-a ediție a Festivalului de Film şi Istorii Râş­nov (FFIR). Pro­iecțiile și acti­vi­tățile incluse în program vor avea loc la Feldioara (7-9 august), Bra­şov (7-13 august), Co­dlea (8 august) şi Râşnov (14-23 august). Evenimentul include 14 filme do­cu­men­tare din Fran­ţa, Spania, Ita­lia, Israel, Ger­mania, Statele Uni­te şi Ungaria, selectate dintr-un număr de 100 înscrise. Printre subiectele abordate în documentare se numără dosarele Stasi şi crimele regimului nazist, dictatura franchistă, Revoluţia Maghiară din 1956, migraţia, identitatea, drepturile omului sau naşterea marketingului sportiv modern. „Sunt filme care investighează trecutul pentru a înţelege prezentul şi care demonstrează că documentarul rămâne una dintre cele mai puternice forme de reflecţie asupra lumii contemporane”, se arată într-un comunicat al organizatorilor, citat de Agerpres. Filmele vor fi evaluate de un juriu format din criticii de film Irina Margareta Nistor și Bogdan Burileanu şi profesorul și scriitorul Doru Căstăian. 

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