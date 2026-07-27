Un eveniment complex, intitulat „Aripi colorate”, cuprinzând un vernisaj, o lansare de carte, o dezbatere și un workshop cu tineri, s-a desfășurat în prima duminică din august la Memorialul Ipotești - Centrul
Începe festivalul de film de la Râșnov
În perioada 7-23 august se desfășoară cea de-a 18-a ediție a Festivalului de Film şi Istorii Râşnov (FFIR). Proiecțiile și activitățile incluse în program vor avea loc la Feldioara (7-9 august), Braşov (7-13 august), Codlea (8 august) şi Râşnov (14-23 august). Evenimentul include 14 filme documentare din Franţa, Spania, Italia, Israel, Germania, Statele Unite şi Ungaria, selectate dintr-un număr de 100 înscrise. Printre subiectele abordate în documentare se numără dosarele Stasi şi crimele regimului nazist, dictatura franchistă, Revoluţia Maghiară din 1956, migraţia, identitatea, drepturile omului sau naşterea marketingului sportiv modern. „Sunt filme care investighează trecutul pentru a înţelege prezentul şi care demonstrează că documentarul rămâne una dintre cele mai puternice forme de reflecţie asupra lumii contemporane”, se arată într-un comunicat al organizatorilor, citat de Agerpres. Filmele vor fi evaluate de un juriu format din criticii de film Irina Margareta Nistor și Bogdan Burileanu şi profesorul și scriitorul Doru Căstăian.