Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură O nouă ediție a festivalului dedicat lui Zaharia Stancu

O nouă ediție a festivalului dedicat lui Zaharia Stancu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Daniela Șontică - 04 August 2026

Consiliul Judeţean Teleorman şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și revistele „Caligraf” (Alexandria), „Bucureștiul literar și artistic” (București), „Mozaicul” (Craiova), „Litere” (Târgoviște) și „Sud” (Bolintin Vale), organizează Festivalul Naţional de Poezie de Dragoste „Zaharia Stancu”, ediția a XIII-a, ale cărui manifestări finale se vor desfăşura, în zilele de 8-9 octombrie 2026, la Colegiul Național „Unirea” din Turnu Măgurele. Se vor acorda următoarele premii: Premiul I şi Premiul Revistei „Caligraf” (în valoare de 1.500 lei); Premiul al II-lea și Premiul Revistei „Bucureștiul literar şi artistic” (în valoare de 1.200 lei); Premiul al III-lea și Premiul Revistei „Mozaicul” (în valoare de 1.000 lei); Mențiune și Premiul Revistei „Litere” (în valoare de 700 lei); Mențiune și Premiul Revistei „Sud” (în valoare de 700 lei).

Grupajele pentru concurs vor fi expediate, până la data de 1 septembrie 2026, pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, str. Ion Creangă nr. 52-54, 140056, municipiul Alexandria, jud. Teleorman, cu menţiunea „Pentru concurs”. Juriul concursului îl are ca președinte pe Nichita Danilov, managerul manifestării este Ciprian Agapie, iar directorul festivalului, scriitorul Ștefan Mitroi. 
 

vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Un eveniment în memoria lui Costion Nicolescu Cultură
    Un eveniment în memoria lui Costion Nicolescu

    Un eveniment complex, intitulat „Aripi colorate”, cuprinzând un vernisaj, o lansare de carte, o dezbatere și un workshop cu tineri, s-a desfășurat în prima duminică din august la Memorialul Ipotești - Centrul

    04 Aug, 2026
  • Catalogul manuscriselor grecești Cultură
    Catalogul manuscriselor grecești

    O nouă apariție editorială îi va bucura pe cercetătorii care frecventează Serviciul Manuscrise și Carte rară al Bibliotecii Academiei Române: Catalogul Manuscriselor Grecești din Biblioteca Academiei Române,

    04 Aug, 2026
  • Festivalul „Gelu Naum” la Comana Cultură
    Festivalul „Gelu Naum” la Comana

    Moara de hârtie din localitatea Comana, județul Giurgiu, cu sprijinul Muzeului Național al Literaturii Române din București (MNLR), organizează cea de-a XI-a ediție a Festivalului „Gellu Naum”, în ziua de 8

    04 Aug, 2026
  • Începe festivalul de film de la Râșnov Cultură
    Începe festivalul de film de la Râșnov

    În perioada 7-23 august se des­fășoară cea de-a 18-a ediție a Festivalului de Film şi Istorii Râş­nov (FFIR). Pro­iecțiile și acti­vi­tățile incluse în program vor avea loc la Feldioara (7-9

    04 Aug, 2026
TOP 6 Cultură