O nouă ediție a festivalului dedicat lui Zaharia Stancu

Consiliul Judeţean Teleorman şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și revistele „Caligraf” (Alexandria), „Bucureștiul literar și artistic” (București), „Mozaicul” (Craiova), „Litere” (Târgoviște) și „Sud” (Bolintin Vale), organizează Festivalul Naţional de Poezie de Dragoste „Zaharia Stancu”, ediția a XIII-a, ale cărui manifestări finale se vor desfăşura, în zilele de 8-9 octombrie 2026, la Colegiul Național „Unirea” din Turnu Măgurele. Se vor acorda următoarele premii: Premiul I şi Premiul Revistei „Caligraf” (în valoare de 1.500 lei); Premiul al II-lea și Premiul Revistei „Bucureștiul literar şi artistic” (în valoare de 1.200 lei); Premiul al III-lea și Premiul Revistei „Mozaicul” (în valoare de 1.000 lei); Mențiune și Premiul Revistei „Litere” (în valoare de 700 lei); Mențiune și Premiul Revistei „Sud” (în valoare de 700 lei).

Grupajele pentru concurs vor fi expediate, până la data de 1 septembrie 2026, pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, str. Ion Creangă nr. 52-54, 140056, municipiul Alexandria, jud. Teleorman, cu menţiunea „Pentru concurs”. Juriul concursului îl are ca președinte pe Nichita Danilov, managerul manifestării este Ciprian Agapie, iar directorul festivalului, scriitorul Ștefan Mitroi.

