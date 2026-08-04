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Galeria de artă românească, redeschisă la Muzeul Național de Artă

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Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 05 August 2026

Astăzi s-a redeschis Galeria de Artă Românească Modernă a Muzeului Naţional de Artă al României din București, cu Sala „Brâncuşi”, reîntregită după revenirea lucrărilor din expoziţia internaţională „Constantin Brâncuşi. Le origini dell’Infinito” organizată la Mercati di Traiano-Museo dei Fori Imperiali din Roma. Potrivit Agerpres, Galeria de Artă Românească Modernă ilustrează istoria artei româneşti de la jumătatea secolului al XIX-lea până spre sfârşitul anilor ‘70. Sunt incluse lucrări semnate de numeroși mari artişti români, printre care Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Constantin Brâncuşi, Theodor Aman, Ioan Andreescu, Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Nicolae Tonitza sau Ştefan Dimitrescu. 
 

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