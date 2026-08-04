Muzeul Național al Bucovinei organizează, în perioada 13-16 august 2026, în Cetatea de Scaun a Sucevei, cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”, eveniment care va deschide
Galeria de artă românească, redeschisă la Muzeul Național de Artă
Astăzi s-a redeschis Galeria de Artă Românească Modernă a Muzeului Naţional de Artă al României din București, cu Sala „Brâncuşi”, reîntregită după revenirea lucrărilor din expoziţia internaţională „Constantin Brâncuşi. Le origini dell’Infinito” organizată la Mercati di Traiano-Museo dei Fori Imperiali din Roma. Potrivit Agerpres, Galeria de Artă Românească Modernă ilustrează istoria artei româneşti de la jumătatea secolului al XIX-lea până spre sfârşitul anilor ‘70. Sunt incluse lucrări semnate de numeroși mari artişti români, printre care Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Constantin Brâncuşi, Theodor Aman, Ioan Andreescu, Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Nicolae Tonitza sau Ştefan Dimitrescu.