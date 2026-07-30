La Muzeul „Nicolae Gane” din Iași va avea loc, pe 4 august 2026, vernisajul expoziției de fotografie „Architectures of Light. Lumină. Spațiu. Textură”, care reunește lucrările fotografilor Mihai Florea
România, gazda conferinței Asociației Muzeelor în Aer Liber din Europa
La Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” din București și la Complexul Naţional Muzeal „Astra”-Sibiu se va desfășura, în perioada 6-11 septembrie 2026, conferința Asociaţiei Muzeelor în Aer Liber din Europa (AEOM), fiind cea de-a doua întâlnire găzduită de ţara noastră, după cea organizată în 1993. „Conferinţa din România va încerca să exploreze transformările şi rolul transformator al muzeelor în aer liber, desluşind unele dintre problemele arzătoare şi sensibile din muzeologia în aer liber”, se arată într-un comunicat citat de Agerpres. AEOM (Association of European Open Air Museums) este o reţea europeană de muzee, dedicată promovării şi conservării patrimoniului cultural, iar anul acesta se împlinesc 60 de ani de la înfiinţarea acesteia.