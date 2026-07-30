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Expoziție de fotografie la Iaşi

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 03 August 2026

La Muzeul „Nicolae Gane” din Iași va avea loc, pe 4 august 2026, vernisajul expoziției de fotografie „Architectures of Light. Lumină. Spațiu. Textură”, care reunește lucrările fotografilor Mihai Florea și Adrian Gârneață, într-un dialog vizual despre lumină, materie și limitele percepției. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, expoziția este curatoriată de Cezara Moraru, muzeograf în cadrul instituției, și propune o întâlnire între imaginile realizate de Mihai Florea în Groenlanda și seria „Aproape nimic”, semnată de Adrian Gârneață. Lucrările construiesc un parcurs vizual în care fotografia devine un instrument de investigare a spațiului, a absenței și a memoriei materiei. Expoziția va putea fi vizitată până la 31 august 2026, de marți până duminică, între orele 10:00 și 17:00. 

Citeşte mai multe despre:   expozitie  -   Muzeul Literaturii Române din Iaşi
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