Patrimoniul românesc, promovat în Italia

Expoziția „RomanIA. Reprezentarea identitară a costumului tradițional în artă” poate fi vizitată la Muzeul Civilizațiilor din Roma până la 26 august 2026. Evenimentul este organizat de Ambasada României în Italia și face parte din programul Anului Cultural România - Italia 2026.

Proiectul expozițional propune o incursiune în universul costumului tradițional românesc și al iei, simboluri reprezentative ale identității culturale naționale, reinterpretate prin intermediul unor opere de excepție din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României.

Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Ambasadei României în Italia, vizitatorii vor avea ocazia să admire și celebrele desene realizate de Henri Matisse pentru lucrarea La Blouse Roumaine, mărturii ale influenței pe care patrimoniul românesc a exercitat-o asupra artei europene.

Expoziția oferă publicului oportunitatea de a descoperi lucrări inspirate din specificul românesc, care evidențiază dialogul dintre patrimoniu, artă și identitate.