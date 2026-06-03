Un spectacol despre iubirea care învață să vadă

Opera Națională București (ONB) deschide, în 11 iunie, de la ora 19:00, evenimentul „Bucharest Opera Festival 2026” cu una dintre cele mai emoționante partituri din repertoriul liric universal, „Iolanta” de Piotr Ilici Ceaikovski, într-o producție a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu” din Chişinău, se arată pe site-ul operanb.ro.

Într-o lume tot mai grăbită, zgomotoasă și fragmentată, opera lui Ceaikovski pare să vorbească despre ceva ce societatea contemporană riscă să piardă: capacitatea de a vedea cu adevărat. „Cred că mesajul operei este mai actual ca oricând: să ne întoarcem la dragoste, la empatie, la bunătate - valori simple, dar esen­țiale, pe care le pierdem uneori în zgomotul cotidian. «Iolanta» învață să vadă, iar noi, prin ea, suntem invitați să ne reînnoim privirea interioară”, afirmă Slava Sambriș, regizorul spectacolului, conform aceleiaşi surse.

Ajuns la cea de-a cincea edi­ție, „Bucharest Opera Festi­val” transformă scena ONB, în perioada 11-22 iunie 2026, într-un spațiu al marilor emoții, reunind companii prestigioase din ţară și din străinătate. Informaţii despre program se găsesc pe site-ul tickets.operanb.ro.