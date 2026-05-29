O nouă ediție Bookfest la Romexpo

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 29 Mai 2026

Cea de‑a 19‑a ediţie a Salonului Internaţional de Carte Bookfest va avea loc, în perioada 3‑7 iunie 2026, în incinta Complexului Expoziţional Romexpo din Bucureşti. Potrivit organizatorilor, programul târgului include 455 de evenimente propuse de 158 de expozanţi. Ţara invitată de onoare în acest an este Bulgaria.

„Va exista un stat individual la Târgul de Carte de la Frankfurt, şase editori din Germania, Austria, Elveţia şi oficialii târgului venind să se întâlnească cu editorii români în perspectiva participării României, ca ţară invitată de onoare, la ediţia din 2028 a Târgului de la Frankfurt”, a declarat Dan Croitoru, membru în Consiliul de conducere al Asociaţiei Editorilor din România, citat de Agerpres.

Una dintre cele mai aşteptate prezenţe de la Bookfest 2026 este Gheorghi Gospodinov (Bulgaria), important autor european. Programul de vizitare este 10:00 - 20:00, pentru zilele de miercuri, joi şi duminică, respectiv 10:00 - 21:00, pentru zilele de vineri şi sâmbătă.

 

