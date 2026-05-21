Muzeul Pădurii, de la Râșnov, deschis la Noaptea Muzeelor

Muzeul Pădurii, de la Râșnov, deschis la Noaptea Muzeelor

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 22 Mai 2026

Publicul va putea vizita gratuit sâmbătă, 23 mai, în cadrul Nopții Muzeelor, cel mai „tânăr” muzeu din România - Muzeul Pădurii, situat în cunoscutul Dino Parc din Râşnov. Acesta a primit aviz de funcționare la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit administratorilor instituției, vor putea fi admirate circa 1.300 de exponate naturale - fosile, roci și specii forestiere inedite.

În zonă vor mai fi deschise cu prilejul Nopții Muzeelor cetățile Făgăraș și Feldioara, Castelul Bran, Muzeul Lucas și biserica fortificată din Seliştat. În municipiul Braşov vor putea fi vizitate gratuit expoziţiile permanente şi unele temporare la Muzeul Judeţean de Istorie şi cel al Sporturilor „Olimpia”, Casa Mureşenilor şi Casa Baciu, Muzeul Civilizaţiei Urbane şi Muzeul de Artă, iar în judeţ Muzeul Copiilor din Bărcut, Muzeul Tradiţiilor Codlene şi Muzeul Etnografic „Gheorghe Cernea” din Rupea.

