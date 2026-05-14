Patrimoniu ortodox deschis publicului în „Noaptea Muzeelor”

Muzeul Mitropolitan Iași își va întâmpina vizitatorii, în 23 mai 2026, în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”, cu un program special, în intervalul orar 14:00-22:00. Pe lângă expoziția permanentă, pot fi vizitate mai multe expoziții temporare și admirate piese de patrimoniu prezentate în premieră, după cum ne-a transmis pr. ipod. Mihai-Alex Olteanu, muzeograf: „În sala Sinaxar poate fi admirată expoziţia temporară «Apărători ai credin­ței - sfinții militari și vocația slujirii», ce reunește icoane, cărți și obiecte de cult cu reprezentări ale sfinților militari, şi tot aici va fi expus pentru prima dată, după un amplu proces de restaurare, un tablou ce îl înfățișează pe Mitropolitul Veniamin Costachi în tinerețe. În sala Ctitori, expoziţia «Trei Ierarhi RE:VIEW - Reprezentări ale unei ctitorii domnești de-a lungul secolelor» aduce în atenția publicului imagini și gravuri reprezentând Mănăstirea «Sfinții Trei Ierarhi» de-a lungul diferitelor epoci istorice”. De asemenea, sala Calea Crucii a muzeului găzduieşte expoziția „Privirea dintre pietre”, cu lucrări realizate de profesori și studenți ai secției Artă sacră din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sf. Preot Dumitru Stăniloae” din Iaşi. „În sala Baptisteriu pot fi admirate o parte dintre frescele originale extrase de André Lecomte du Noüy în timpul lucrărilor de restaurare a monumentului. Pregătim, bineînţeles, şi alte surprize pentru vizitatori, pe care îi invităm să le descopere pe parcursul serii”, a mai spus pr. ipod. Olteanu. Muzeul este organizat tematic, în șapte săli, în demisolul Catedralei Mitropolitane, iar accesul se face pe la baza scărilor de la esplanada catedralei, lângă poarta de jos, vizavi de Biblioteca „Dumitru Stăniloae”.

