Primul „muzeu călător” din România 

Muzeul de Arhitectură din România - MuzA, un proiect strategic al Ordinului Arhitecților din România (OAR), este primul „muzeu călător” din ţară, care se va lansa în perioada 11-14 iunie 2026 şi care, timp de 4 ani, va poposi în 11 „sedii” din Capitală și în alte nouă oraşe, potrivit unui comunicat de presă al OAR.

Primul loc în care MuzA va documenta, cerceta și expune modul în care arhitectura influențează viața de zi cu zi și relația dintre oameni și spațiile construite va fi Palatul Creditului Funciar Rural din București (str. Doamnei 22). Programul din 11-14 iunie şi din weekendurile 20-21 și 27-28 iunie include expoziții, tururi ghidate, conversații despre arhitectură, intervenții artistice și activități pentru copii, precum şi invitați din România și din străinătate. Programul complet se găseşte pe pagina de Facebook MuzA.

Tema primului an curatorial al MuzA este „Fantezia”, o invitație de a explora cum visăm și ne ­imaginăm spațiul înainte ca el să existe, temă care va continua, în 2026, la Băile Govora, în august, și la Brăila, în octombrie. În următorii trei ani, MuzA va călători, sub teme diferite, la Reșița, Cluj, Eforie, Brașov, Văleni (Neamț), Timișoara, Petrila şi înapoi la București. Mai multe detalii despre această iniţiativă muzeală inedită se găsesc pe site-ul muza.oar.archi.