Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Primul „muzeu călător” din România 

Primul „muzeu călător” din România 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 02 Iunie 2026

Muzeul de Arhitectură din România - MuzA, un proiect strategic al Ordinului Arhitecților din România (OAR), este primul „muzeu călător” din ţară, care se va lansa în perioada 11-14 iunie 2026 şi care, timp de 4 ani, va poposi în 11 „sedii” din Capitală și în alte nouă oraşe, potrivit unui comunicat de presă al OAR. 

Primul loc în care MuzA va documenta, cerceta și expune modul în care arhitectura influențează viața de zi cu zi și relația dintre oameni și spațiile construite va fi Palatul Creditului Funciar Rural din București (str. Doamnei 22). Programul din 11-14 iunie şi din weekendurile 20-21 și 27-28 iunie include expoziții, tururi ghidate, conversații despre arhitectură, intervenții artistice și activități pentru copii, precum şi invitați din România și din străinătate. Programul complet se găseşte pe pagina de Facebook MuzA.

Tema primului an curatorial al MuzA este „Fantezia”, o invitație de a explora cum visăm și ne ­imaginăm spațiul înainte ca el să existe, temă care va continua, în 2026, la Băile Govora, în august, și la Brăila, în octombrie. În următorii trei ani, MuzA va călători, sub teme diferite, la Reșița, Cluj, Eforie, Brașov, Văleni (Neamț), Timișoara, Petrila şi înapoi la București. Mai multe detalii despre această iniţiativă muzeală inedită se găsesc pe site-ul muza.oar.archi. 

vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Întâlnire cu literatura bulgară la Bookfest Cultură
    Întâlnire cu literatura bulgară la Bookfest

    Cel mai tradus și apreciat scriitor bulgar contemporan, Gheorghi Gospodinov, va participa la Salonul Internațional de Carte Bookfest, care se va desfășura la Romexpo, în perioada 3-7 iunie 2026. Vor fi prezenți la

    02 Iun, 2026
  • Bursă pentru cercetătorii în artă Cultură
    Bursă pentru cercetătorii în artă

    Muzeul Național de Artă al României (MNAR) organizează, în parteneriat cu Fundația Bonte, în perioada 19 mai - 30 iulie 2026, un nou concurs pentru acordarea Bursei Bonte pentru cercetarea patrimoniului artistic

    02 Iun, 2026
  • O nouă ediție Bookfest la Romexpo Cultură
    O nouă ediție Bookfest la Romexpo

    Cea de‑a 19‑a ediţie a Salonului Internaţional de Carte Bookfest va avea loc, în perioada 3‑7 iunie 2026, în incinta Complexului Expoziţional Romexpo din Bucureşti. Potrivit organizatorilor, programul

    29 Mai, 2026
TOP 6 Cultură