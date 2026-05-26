Târg de jucării de Ziua Copilului la Vaslui

Atelier de dans popular, sesiuni de painting, ateliere creative de confecționare a păpușilor de mânuit, pictură pe farfurii din lut, decorarea lingurilor din lemn, personalizarea sacoşelor din in, concurs desene pe asfalt şi concurs de graffiti - sunt doar câteva dintre atracțiile pe care Centrul Cultural Județean Vaslui le organizează în 1 iunie. Activitățile se vor desfășura în cadrul celei de-a 11-a ediţii a Târgului de Jucării.

„Le facem tuturor copiilor o invitaţie deschisă la joacă şi descoperire şi ne dorim să readucem la viaţă jocuri uitate ale copilăriei”, au transmis reprezentanții Centrului Cultural Județean Vaslui, într-un comunicat de presă.

În cadrul evenimentului, copiii vor putea să vândă şi să schimbe între ei jucării la standuri special amenajate, dar şi să doneze jocuri, cărţi şi jucării copiilor cu posibilităţi financiare reduse din mediul rural.