Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Târg de jucării de Ziua Copilului la Vaslui

Târg de jucării de Ziua Copilului la Vaslui

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 27 Mai 2026

Atelier de dans popular, sesiuni de painting, ateliere creative de confecționare a păpușilor de mânuit, pictură pe farfurii din lut, decorarea lingurilor din lemn, personalizarea sacoşelor din in, concurs desene pe asfalt şi concurs de graffiti - sunt doar câteva dintre atracțiile pe care Centrul Cultural Județean Vaslui le organizează în 1 iunie. Activitățile se vor desfășura în cadrul celei de-a 11-a ediţii a Târgului de Jucării.

„Le facem tuturor copiilor o invitaţie deschisă la joacă şi descoperire şi ne dorim să readucem la viaţă jocuri uitate ale copilăriei”, au transmis reprezentanții Centrului Cultural Județean Vaslui, într-un comunicat de presă.

În cadrul evenimentului, copiii vor putea să vândă şi să schimbe între ei jucării la standuri special amenajate, dar şi să doneze jocuri, cărţi şi jucării copiilor cu posibilităţi financiare reduse din mediul rural. 

Citeşte mai multe despre:   Ziua Internationala a Copilului
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură