Maraton poetic la Casa Mărțișor

„În patria literaturii argheziene” a fost titlul sub care s-a desfășurat, la Casa Memorială „Tudor Arghezi - Mărțișor”, un maraton poetic, în după-amiaza zilei de 23 mai, la care au participat poeți din întreaga țară. Cei care au recitat din opera proprie și au ascultat poeziile confraților au fost: Laura Dan, Luminița Dascălu, Simona Grazia-Dima, Carmen Dominte, Domnica Drumea, Ioana Greceanu, Mugur Grosu, Florin Hălălău, Paul Ionescu, Diana Iepure, Ion Munteanu, Dorothea Nicolescu, Gabriela Silvia Miller, Santiago Gutierrez- Echeverria, Emma Mihăiescu, Luminița Mihai, Alexandra Mihai, Ștefania Mihalache, Victoria Milescu, Cosmin Perța, Violeta Savu, Carmen Secere, Stoian G. Bogdan, Grigore Șoitu, Daniela Șontică, Valeria Manta Tăicuțu, Nicolai Tăicuțu, Alina Țârcoman, Răzvan Țupa, Constantin Vaciu, Miruna Vlada, Obeah Bucurenci, Luminița Zaharia și Viku Zenescu.

Moderatorul recitalului a fost Marieta Rădoi Mihăiță, custode la Casa Mărțișor, care a recitat, la rândul ei, din propriile versuri. În deschidere, criticul literar Sever Avram a susținut o prelegere despre receptarea poeziei lui Nichita Stănescu.

Întâlnirea prilejuită de „Noaptea Muzeelor” s-a încheiat cu vizionarea filmului documentar „Prisaca”, în care Tudor Arghezi apare în mediul său casnic, la Mărțișor, împreună cu membrii familiei, inclusiv cu simpaticul cățel Zdreanță. Participanții au primit din partea gazdelor câte un set din revista „Bilete de papagal”, tipărită inițial la Mărțișor în tipografia proprie de către autorul „Cuvintelor potrivite”.