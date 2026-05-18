Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Maraton poetic la Casa Mărțișor

Maraton poetic la Casa Mărțișor

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Daniela Șontică - 26 Mai 2026

„În patria literaturii argheziene” a fost titlul sub care s-a desfășurat, la Casa Memorială „Tudor Arghezi - Mărțișor”, un maraton poetic, în după-amiaza zilei de 23 mai, la care au participat poeți din întreaga țară. Cei care au recitat din opera proprie și au ascultat poeziile confraților au fost: Laura Dan, Luminița Dascălu, Simona Grazia-Dima, Carmen Dominte, Domnica Drumea, Ioana Greceanu, Mugur Grosu, Florin Hălălău, Paul Ionescu, Diana Iepure, Ion Munteanu, Dorothea Nicolescu, Gabriela Silvia Miller, Santiago Gutierrez- Echeverria, Emma Mihăiescu, Luminița Mihai, Alexandra Mihai, Ștefania Mihalache, Victoria Milescu, Cosmin Perța, Violeta Savu, Carmen Secere, Stoian G. Bogdan, Grigore Șoitu, Daniela Șontică, Valeria Manta Tăicuțu, Nicolai Tăicuțu, Alina Țârcoman, Răzvan Țupa, Constantin Vaciu, Miruna Vlada, Obeah Bucurenci, Luminița Zaharia și Viku Zenescu.

Moderatorul recitalului a fost Marieta Rădoi Mihăiță, custode la Casa Mărțișor, care a recitat, la rândul ei, din propriile versuri. În deschidere, criticul literar Sever Avram a susținut o prelegere despre receptarea poeziei lui Nichita Stănescu. 
Întâlnirea prilejuită de „Noaptea Muzeelor” s-a încheiat cu vizionarea filmului documentar „Prisaca”, în care Tudor Arghezi apare în mediul său casnic, la Mărțișor, împreună cu membrii familiei, inclusiv cu simpaticul cățel Zdreanță. Participanții au primit din partea gazdelor câte un set din revista „Bilete de papagal”, tipărită inițial la Mărțișor în tipografia proprie de către autorul „Cuvintelor potrivite”.

vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • „Divanul artelor” la Muzeul Theodor Pallady Cultură
    „Divanul artelor” la Muzeul Theodor Pallady

    Istoricul și antropologul Adrian Majuru a susținut, în 21 mai, con­fe­rința „Orașul de pe chipurile noastre”, prima din cele 12 ale pro­ga­mului „Divanul artelor”, care se desfășoară la Muzeul

    26 Mai, 2026
  • Ziua limbii bulgare în România Cultură
    Ziua limbii bulgare în România

    Sute de reprezentanți ai co­mu­ni­tății bulgare din România s-au adunat la București pentru a sărbători ziua de 24 mai, cu ocazia celei de-a șaptea întâlniri a bulgarilor din România și a Zilei limbii

    26 Mai, 2026
  • Brâncuși, omagiat de Academia Română Cultură
    Brâncuși, omagiat de Academia Română

    La Muzeul Naţional de Artă al României se va desfășura, la sfârșitul acestei săptămâni, conferinţa internaţională „Orizonturi ale sculpturii româneşti moderne: de la Karl Storck la Constantin

    26 Mai, 2026
TOP 6 Cultură