Ziua limbii bulgare în România

Sute de reprezentanți ai co­mu­ni­tății bulgare din România s-au adunat la București pentru a sărbători ziua de 24 mai, cu ocazia celei de-a șaptea întâlniri a bulgarilor din România și a Zilei limbii bulgare în România. Potrivit repor­terului Lâcezar Vălev, citat de site-ul Radio Bulgaria în limba română, evenimentul a fost organizat de Ambasada Bulgariei în capitala României și de Uniunea Bulgarilor din Banat din România.

Programul artistic a inclus reprezentanți ai Școlii duminicale bulgare „Iordan Iovkov” din Bu­cu­rești, ai Școlii duminicale bulgare „Cele trei fântâni” din Izvoarele (Giurgiu), ai Liceului teoretic bulgar „Hristo Botev” din București, ai Ansamblului „Bosilce”, Ansamblul „Bulgarski izvori”, Corul „Solus”, Ansamblul „Slanțe”, Ansamblul „Horo”, Asociația „Bulgarska radost”, Asociația „Sedyanka”, Școala de dans „Kukeri” și multe altele.