„Divanul artelor” la Muzeul Theodor Pallady

Istoricul și antropologul Adrian Majuru a susținut, în 21 mai, con­fe­rința „Orașul de pe chipurile noastre”, prima din cele 12 ale pro­ga­mului „Divanul artelor”, care se desfășoară la Muzeul Theodor Pallady din București. Conferința a propus o reflecție asupra modului în care spațiul urban, istoria și transformările sociale se imprimă în identitatea fiecăruia dintre noi.

„Chipul devine astfel un «muzeu» personal, în care se adună ex­pe­ri­en­țele, mentalitățile și schimbările traversate de-a lungul generațiilor. Felul cum arătăm în copilărie, maturitate, reflectă, dincolo de ontogenie și alte determinări științifice, spațiul în care trăim. Cu alte cuvinte, muzeul nostru personal își rearanjează exponatele în funcție de «vizitatori» (istorie și ideologii), dar și de activitatea constantă de «redecorare» (schimbările spațiului urban din jurul nostru)”, se arată pe pagina muzeului. Programul „Divanul artelor” cuprinde 12 serate dedicate Bucureștilor de odinioară, care se vor derula până la 22 octombrie 2026.