Emoție și nostalgie pe pânză

La Salonul Alb al Casei de Cultură „Platon Pardău” din Vatra Dornei va avea loc, în 21 mai 2026, vernisajul expoziției de pictură „Melancolice”, semnată de artistul dornean David Croitor, un creator care transpune emoția, nostalgia și frumusețea lumii în veritabile povești pe pânză. La eveniment vor participa criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc și artistul Mihai Pânzaru-Pim. „Aș vrea ca atunci când cineva, peste ani, va privi un tablou al meu, să se simtă fericit că odată a existat și o lume mai bună. Cât despre mine, nu va mai conta dacă cineva va spune o vorbă de bine sau de rău, pentru că voi fi demult plecat și prea fericit în compania lui Dumnezeu”, a declarat pictorul David Croitor, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Casei de Cultură „Platon Pardău”. Expoziția este deschisă până în 30 iunie 2026.