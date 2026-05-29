Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Bursă pentru cercetătorii în artă

Bursă pentru cercetătorii în artă

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Daniela Șontică - 02 Iunie 2026

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) organizează, în parteneriat cu Fundația Bonte, în perioada 19 mai - 30 iulie 2026, un nou concurs pentru acordarea Bursei Bonte pentru cercetarea patrimoniului artistic al muzeului.

„Bursa este destinată tinerilor specialiști din afara MNAR, ale căror investigații se adaugă cercetării permanente efectuate de specialiștii muzeului”, subliniază Erwin Kessler, director general al MNAR. „Credem că mecenatul cultural înseamnă mai mult decât susținerea unor proiecte artistice. Înseamnă asumarea res­pon­sa­bilității de a păstra vie memoria culturală și de a face posibilă redescoperirea patrimoniului încă nevăzut”, apreciază Alain Bonte, preșe­din­tele Fundației Bonte, conform site-ului muzeului.

Înscrierile se pot face până la 21 iunie 2026. Bursa, în valoare de 1.000 de euro brut, lunar, va fi acordată pentru intervalul 1 septembrie 2026 - 31 august 2027.

Citeşte mai multe despre:   Muzeul National de Arta  -   burse
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Întâlnire cu literatura bulgară la Bookfest Cultură
    Întâlnire cu literatura bulgară la Bookfest

    Cel mai tradus și apreciat scriitor bulgar contemporan, Gheorghi Gospodinov, va participa la Salonul Internațional de Carte Bookfest, care se va desfășura la Romexpo, în perioada 3-7 iunie 2026. Vor fi prezenți la

    02 Iun, 2026
  • Primul „muzeu călător” din România  Cultură
    Primul „muzeu călător” din România 

    Muzeul de Arhitectură din România - MuzA, un proiect strategic al Ordinului Arhitecților din România (OAR), este primul „muzeu călător” din ţară, care se va lansa în perioada 11-14 iunie 2026 şi care, timp

    02 Iun, 2026
  • O nouă ediție Bookfest la Romexpo Cultură
    O nouă ediție Bookfest la Romexpo

    Cea de‑a 19‑a ediţie a Salonului Internaţional de Carte Bookfest va avea loc, în perioada 3‑7 iunie 2026, în incinta Complexului Expoziţional Romexpo din Bucureşti. Potrivit organizatorilor, programul

    29 Mai, 2026
TOP 6 Cultură