Bursă pentru cercetătorii în artă

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) organizează, în parteneriat cu Fundația Bonte, în perioada 19 mai - 30 iulie 2026, un nou concurs pentru acordarea Bursei Bonte pentru cercetarea patrimoniului artistic al muzeului.

„Bursa este destinată tinerilor specialiști din afara MNAR, ale căror investigații se adaugă cercetării permanente efectuate de specialiștii muzeului”, subliniază Erwin Kessler, director general al MNAR. „Credem că mecenatul cultural înseamnă mai mult decât susținerea unor proiecte artistice. Înseamnă asumarea res­pon­sa­bilității de a păstra vie memoria culturală și de a face posibilă redescoperirea patrimoniului încă nevăzut”, apreciază Alain Bonte, preșe­din­tele Fundației Bonte, conform site-ului muzeului.

Înscrierile se pot face până la 21 iunie 2026. Bursa, în valoare de 1.000 de euro brut, lunar, va fi acordată pentru intervalul 1 septembrie 2026 - 31 august 2027.