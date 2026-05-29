Amelia Papazissu, cetățean de onoare al Buzăului

Amelia Papazissu, Tezaur uman viu, a primit recent titlul de cetățean de onoare al municipiului Buzău, pentru realizările deosebite și contribuția sa la prestigiul orașului în țară, dar și în străinătate.

„Este o foarte bună cunoscătoare a țesutului la războiul vertical, dezvoltând în timp un stil propriu de abordare a lucrărilor inspirat din elementele specifice țesăturilor de pe Valea Slănicului. În anul 2013, a primit titlul onorific de Tezaur uman viu, acordat sub egida ­UNESCO. Meșter popular de peste trei decenii și dascăl neobosit în misiunea de a transmite generațiilor viitoare meșteșugul țesutului și al cusutului, este considerată unul dintre cei mai cunoscuți creatori populari ai Buzăului și una dintre figurile reprezentative ale artei populare românești”, a arătat viceprimarul municipiului Buzău, Oana Gheorghiu, în cadrul ședinței Consiliului Local Municipal Buzău de acordare a titlului, conform Agerpres.