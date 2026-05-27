Spectacole pentru copii de 1 iunie la Brașov

Spectacole pentru copii de 1 iunie la Brașov

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 28 Mai 2026

Opera şi Filarmonica Braşov vor susține, în acest sfârșit de săptămână, spectacole dedicate copiilor, în contextul sărbătoririi zilei de 1 iunie, informează Agerpres. Spectacolul „Frumoasa din Pădurea Adormită”, pe muzica lui Marius Ţeicu şi cu scenariul Silviei Kerim, va fi prezentat de artiștii Operei Brașov în 31 mai, de la ora 17:00. Pentru 1 iunie, Filarmonica a pregătit, împreună cu Zoo Braşov, „Carnavalul animalelor” de Camille Saint-Saëns, spectacol care va fi susținut începând cu ora 10:00, chiar în incinta Grădinii Zoologice. Potrivit aceleiaşi surse, Ziua Copiilor va fi marcată la Brașov în mai multe piețe din zona centrală a orașului, dar și în cartiere, unde vor fi organizate spectacole, ateliere de meşteşuguri şi concursuri sportive.

