Ziua copiilor în curtea bisericii

Data: 27 Mai 2026

Copiii din satul ieşean Urşiţa (Mironeasa) vor fi sărbătoriţi de 1 iunie chiar în curtea bisericii cu hramurile „Izvorul Tămăduirii” şi „Duminica Tuturor Sfinţilor”, acolo unde părintele paroh Emanuel Apetrei derulează săptămânal, de peste patru ani, un proiect menit să suplinească, măcar în parte, lipsurile de acasă. „Sub aripa Bisericii, cum a fost intitulată această sărbătoare a copilăriei, bucuria va fi deplină pentru aproximativ 120 de copii, aşa cum este în fiecare săptămână, când, în cadrul proiectului «Pâinea noastră cea de toate zilele», aceştia primesc o masă caldă în numele Maicii Domnului. Activităţile se vor desfăşura după Sfânta Liturghie, în parteneriat cu Școala Gimnazială Urșița şi cu sprijinul a numeroşi binefăcători care se alătură bucuriei copiilor”, a spus pr. Apetrei. În curtea bisericii vor avea loc ateliere de creație, jocuri interactive, muzică, dans şi multe surprize, iar cât timp copiii se vor juca, adulţii vor pregăti special pentru ei grătar, înghețată și dulciuri. (O.N.)

 

