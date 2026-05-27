Laureatul Nobel Eric Wieschaus conferențiază la București

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 28 Mai 2026

La Academia Română și la Centrul Inter­național de Biodinamică (CIB) din București se va desfășura, în perioada 3-6 iunie 2026, Simpozionul in­ter­național „Biodinamica - Provocări transdisciplinare”, organizat de CIB și Universitatea din București. Manifestarea urmărește stimularea colaborării dintre specialiști din domenii diverse, precum biologia, chimia, fizica, medicina, matematica și inteligența artificială, consolidarea unui pol transdisciplinar de excelență și colaborare, dar și soluționarea unor probleme biomedicale majore prin lansarea unui grup operativ transdisciplinar, potrivit infor­mațiilor publicate pe site-ul acad.ro. În prima zi a simpozionului, profesorul american Eric Francis Wieschaus, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 1995, va susține, în Aula Academiei Române, conferința „Semnale de intrare și de ieșire, decizii conexe proteomului global și destinului celular”. Programul simpozionului este disponibil pe site-ul Universității din București. 

