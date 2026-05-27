Opera şi Filarmonica Braşov vor susține, în acest sfârșit de săptămână, spectacole dedicate copiilor, în contextul sărbătoririi zilei de 1 iunie, informează Agerpres. Spectacolul „Frumoasa din Pădurea Ad
Laureatul Nobel Eric Wieschaus conferențiază la București
La Academia Română și la Centrul Internațional de Biodinamică (CIB) din București se va desfășura, în perioada 3-6 iunie 2026, Simpozionul internațional „Biodinamica - Provocări transdisciplinare”, organizat de CIB și Universitatea din București. Manifestarea urmărește stimularea colaborării dintre specialiști din domenii diverse, precum biologia, chimia, fizica, medicina, matematica și inteligența artificială, consolidarea unui pol transdisciplinar de excelență și colaborare, dar și soluționarea unor probleme biomedicale majore prin lansarea unui grup operativ transdisciplinar, potrivit informațiilor publicate pe site-ul acad.ro. În prima zi a simpozionului, profesorul american Eric Francis Wieschaus, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 1995, va susține, în Aula Academiei Române, conferința „Semnale de intrare și de ieșire, decizii conexe proteomului global și destinului celular”. Programul simpozionului este disponibil pe site-ul Universității din București.