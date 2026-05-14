Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Sute de evenimente la Festivalul „Shakespeare" de la Craiova

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 18 Mai 2026

500 de evenimente, de la teatru, la arte vizuale, film, muzică, operă, dans, literatură se vor desfășura la Craiova, în perioada 21-31 mai 2026, în cadrul Festivalului Internaţional „Shakespeare”. Manifestările vor avea loc în 60 de spaţii din oraș şi zona metropolitană - săli de teatru, spaţii neconvenţionale, pieţe, parcuri sau pe stradă, reunind artişti, companii de teatru, regizori şi creatori din întreaga lume. Tema ediţiei din acest an - „WILL matters/Voinţa naşte materie”, propune o reflecţie asupra voinţei ca forţă creatoare şi motor al imaginaţiei. Printre spectacolele principale găzduite de Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova se numără „Titus Andronicus: Renăscut”, în regia lui Ryunosuke Kimura, „Regele Lear”, cea mai recentă premieră a regizorului Silviu Purcărete, şi „The Tiger Lillies într-un cântec Macbeth”, realizat de compania britanică The Tiger Lillies, împreună cu La Perla 29. 

