Muzeul Mitropolitan Iași își va întâmpina vizitatorii, în 23 mai 2026, în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”, cu un program special, în intervalul orar 14:00-22:00. Pe lângă expoziția permanentă,
Sute de evenimente la Festivalul „Shakespeare” de la Craiova
500 de evenimente, de la teatru, la arte vizuale, film, muzică, operă, dans, literatură se vor desfășura la Craiova, în perioada 21-31 mai 2026, în cadrul Festivalului Internaţional „Shakespeare”. Manifestările vor avea loc în 60 de spaţii din oraș şi zona metropolitană - săli de teatru, spaţii neconvenţionale, pieţe, parcuri sau pe stradă, reunind artişti, companii de teatru, regizori şi creatori din întreaga lume. Tema ediţiei din acest an - „WILL matters/Voinţa naşte materie”, propune o reflecţie asupra voinţei ca forţă creatoare şi motor al imaginaţiei. Printre spectacolele principale găzduite de Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova se numără „Titus Andronicus: Renăscut”, în regia lui Ryunosuke Kimura, „Regele Lear”, cea mai recentă premieră a regizorului Silviu Purcărete, şi „The Tiger Lillies într-un cântec Macbeth”, realizat de compania britanică The Tiger Lillies, împreună cu La Perla 29.