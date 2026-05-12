Poezie și muzică folk la MNLR

Un articol de: Daniela Șontică - 19 Mai 2026

Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) din București a găzduit o lansare de carte atipică, în care versurile au fost însoțite de muzică și de recital poetic și muzical. Poetul Florian Silișteanu și-a lansat, în 12 mai, cartea de poeme „Îmbrățișare”, iar invitați au fost poeta Nina Vasile, care ­s-a referit la principalele teme ale volumului, actorii Daniela Nane și Toma Enache, care au recitat din creațiile poetului, și interpreta de muzică folk Maria Gheorghiu, care a cântat câteva melodii, una dintre ele pe versurile lui Florian Silișteanu. Moderatoarea întâlnirii a fost scriitoarea Loreta Popa, reprezentanta instituției gazdă. Evenimentul a fost transmis live pe radioteiubesc.ro, un proiect al poetului, dar și pe pagina de Facebook a MNLR.

