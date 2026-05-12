Hărţi din colecțiile Emilian Radu

„Hartă veche și Artă nouă. 500 de ani de istorie veche și artă nouă în 100 de exponate selectate din Colecțiile Emilian Radu” este titlul expoziției curatoriate de Erwin Kessler și deschisă până în 22 septembrie 2026 la Muzeul Colecțiilor de Artă din Calea Victoriei, București. Despre constituirea colecției, pe site-ul Muzeului Național de Artă al României se precizează că „a debutat în 2001 printr-o serie de achiziții de antichități și hartă veche, îndeosebi de hărți legate de Țările Române, de Balcani și sud-estul Europei. Au urmat cartea veche, fotografia de epocă și documentele istorice, alături de opere și obiecte cu încărcătură istorică și biografică remarcabilă, legate de secolul al XVI-lea, dar mai ales de avangarda română a secolului al XX-lea. Pornită ca o colecție tradițională a unui avid explorator al muzeelor, anticariatelor și caselor de licitație din întreaga lume, aceasta a ajuns, după 2010, colecția unui oaspete al atelierelor și chiar a unui veritabil mecena al artiștilor contemporani, iar colecționarul a devenit un suporter al creatorilor de artă”.