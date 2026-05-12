85 de ani de la intrarea României în războiul împotriva URSS

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 19 Mai 2026

În sala de conferințe din Casa Academiei Române, Aripa de Vest (intrarea dinspre Palatul Bragadiru), are loc azi, 19 mai 2026, conferința „85 de ani de la intrarea României în războiul împotriva URSS. Context și consecințe istorice”, organizată de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, prin Centrul de Studii Ruse și Sovietice „Florin Constantiniu”. În cele două secțiuni tematice va fi abordată o gamă largă de subiecte: cauzele intrării României în războiul împotriva URSS, componenta economică a deciziei Germaniei naziste de a ataca Uniunea Sovietică, pozițiile partidelor istorice PNȚ și PNL, precum și ale Partidului Comunist din România față de declanșarea conflictului. De asemenea, vor fi analizate aspecte legate de propagandă și de mobilizarea opiniei publice, transmite Academia Română într-un comunicat de presă. La eveniment participă cadre didactice, cercetători și studenți doctoranzi de la Universitatea din București, Universitatea din Craiova și din institute ale Academiei Române, conferința fiind deschisă publicului, în limita locurilor disponibile. Organizatorii oferă și posibilitatea participării online, prin intermediul platformei Zoom. 

