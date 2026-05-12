Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Olar renumit omagiat la Râmnicu Vâlcea

Olar renumit omagiat la Râmnicu Vâlcea

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 19 Mai 2026

Memoria unuia dintre cei mai reprezentativi olari români a fost onorată prin expunerea, în centrul orașului Râmnicu Vâlcea, a unui vas de ceramică de Vlădești de mari dimensiuni, decorat cu motive specifice zonei. Oala a fost pictată cu sprijinul elevilor de la Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea, în semn de cinstire a meșteșugului practicat de Dumitru Şchiopu, de la a cărui naştere se împlinesc, anul acesta, 100 de ani. Pe vas au fost reproduse principalele simboluri ale ceramicii de Vlădeşti, care se remarcă în special prin vasele de culoare albă cu puţine motive decorative. Simbolurile ornamentale ale ceramicii de Vlădeşti „sunt în principal trei - soarele, care este reprezentat prin spirale închise cu puncte care sunt de origine dacică; apa, reprezentată printr-o linie vălurită între sinusurile căreia se află, de asemenea, puncte şi aceasta ilustrează cu atât mai mult împreună motive dacice şi cel de-al treilea element decorativ este brăduţul, care reprezintă pământul roditor”, a explicat profesorul Ioan Şt. Lazăr, etnolog vâlcean. Autorităţile culturale judeţene vor monta la baza vasului şi o plăcuţă cu informaţii despre aceste simboluri, astfel ca publicul interesat să poată descoperi şi înțelege mai bine acest meşteşug tradiţional.

vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Hărţi din colecțiile Emilian Radu Cultură
    Hărţi din colecțiile Emilian Radu

    „Hartă veche și Artă nouă. 500 de ani de istorie veche și artă nouă în 100 de exponate selectate din Colecțiile Emilian Radu” este titlul expoziției curatoriate de Erwin Kessler și deschisă până în 22

    19 Mai, 2026
  • Poezie și muzică folk la MNLR Cultură
    Poezie și muzică folk la MNLR

    Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) din București a găzduit o lansare de carte atipică, în care versurile au fost însoțite de muzică și de recital poetic și muzical. Poetul Florian Silișteanu și-a

    19 Mai, 2026
TOP 6 Cultură