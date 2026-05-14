În Aula Academiei Române s-a desfășurat astăzi sesiunea festivă intitulată „45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român”. Evenimentul a fost dedicat performanței științifice a cosmonautului Dumitru-Dorin Prunariu, membru de onoare al Academiei Române, care a realizat, în perioada 14-22 mai 1981, primul zbor în spațiul cosmic al unui român. Misiunea spațială s-a desfășurat la bordul navei cosmice sovietice Soiuz 40 și al complexului orbital de cercetare științifică Soiuz-Saliut 6. Împreună cu colegul său de echipaj, cosmonautul Leonid Popov, astronautul român a efectuat o serie de cercetări științifice, tehnologice, biomedicale, astrofizice și psihologice.

Sesiunea a fost moderată de acad. Dorel Banabic, președintele Secției de Științe Tehnice a Academiei Române, care a susținut și alocuțiunea „De la Conrad Haas la Dumitru-Dorin Prunariu - evoluția zborului în România”.

Acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, a transmis un mesaj online în care a subliniat faptul că misiunea spațială la care a participat astronautul român a însemnat „intrarea României într-un club restrâns de țări care explorează cosmosul”. Acest zbor reprezintă „o izbândă majoră”, care a demonstrat că „România poate contribui la marile proiecte ale umanității”. Totodată, acesta a afirmat că România trebuie să privească cu încredere spre viitor și are datoria de a rămâne activă în acest domeniu prin cercetare și inovație. De asemenea, președintele Academiei Române a precizat că, prin activitatea sa, Dumitru-Dorin Prunariu rămâne „un simbol al curajului, competenței și al colaborării în spațiu”.

Consilierul prezidențial Sorin Costreie a transmis mesajul președintelui României, Nicușor Dan, sub forma unei scrisori adresate lui Dumitru-Dorin Prunariu, în care a apreciat „exemplul de profesionalism” și „modelul de excelență” pe care acesta îl reprezintă. Potrivit mesajului, zborul din 1981 a constituit „un moment special pentru România”, marcând o performanță deosebită și o contribuție importantă la cercetarea științifică universală.

Mihai Dimian, ministrul educației și cercetării, a trecut în revistă principalii astronauți care au participat la misiuni cosmice și a precizat că Dumitru-Dorin Prunariu „este una dintre cele mai importante personalități europene implicate în dezvoltarea cooperării internaționale, securității și sustenabilității activităților spațiale”.

Prezentările din cadrul sesiunii festive au evidențiat rolul cercetărilor realizate de astronautul român pentru știința românească și specificul proiectelor actuale de explorare a spațiului cosmic. Acestea au fost susținute de dr. fiz. Marius-Ioan Piso, vicepreședinte al Academiei Internaționale de Astronautică și secretar regional, consultant în Comitetul Științific al Camerei Deputaților, Pascale Ehrenfreund, președinta Comitetului pentru Cercetări Spațiale, Gabriella Arrigo, președinte al Federației Internaționale de Astronautică, Aarti Hola Maini, director al Oficiului ONU pentru Afaceri Spațiale, Jean-Michel Contant, secretarul general al Academiei Internaționale de Astronautică, astronauta Julie Payette, președinta Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, precum și dr. ing. cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu, general-locotenent (ret.) al Forțelor Aeriene Române.

Alături de reprezentanți ai comunității spațiale internaționale, la eveniment au participat astronauți din Canada, Cehia, Franța, Germania, Italia, Norvegia, Slovacia, Spania și Turcia.

Din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Dumitru-Dorin Prunariu a primit Ordinul Mitropolitan „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”, distincție înmânată de protosinghelul Simeon Cuțui, exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Manifestarea a inclus și lansarea unei emisiuni filatelice dedicate cosmosului și aniversării a 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român, prezentată de Gabriel Bulumac, director general al Romfilatelia, precum și un punct expozițional intitulat „De la Conrad Haas, Herman Oberth la primul cosmonaut român Dumitru-Dorin Prunariu”, care a cuprins medalii, plachete și plicuri filatelice oferite de ing. Alexandru Bartoc, președintele Fundației Culturale Bartoc.