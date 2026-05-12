Coiful de la Ciumești, expus la Muzeul Național de Istorie

Un articol de: Daniela Șontică - 12 Mai 2026

Exponatul lunii mai la Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) este coiful de la Ciumești. „Obiect de patrimoniu, coiful este realizat din fier, este surmontat de o pasăre de pradă cu aripile larg deschise, confecționată din tablă de bronz, cu ochii incrustați în email alb și roșu-coral. Aripile, fixate cu balamale, se mișcau odată cu purtătorul, sugerând parcă zborul. Coiful a fost descoperit în mormântul unei căpetenii militare celtice, alături de alte obiecte de armament”, se arată în comunicatul MNIR. 

Piesa va putea fi admirată împreună cu alte trei artefacte impresionante, atribuite unei căpetenii militare getice, descoperite la Popești, în Câmpia Română: un umbo de scut, un fragment de cămașă de zale și o spadă îndoită ritualic. Mormântul căpeteniei celte de la Ciumești, parte a unei necropole de incinerație din județul Satu Mare, datează din a doua jumătate a secolului al III-lea - începutul secolului al II-lea î.H. și reprezintă o descoperire de o importanță excepțională pentru înțelegerea civilizației celtice în Europa Centrală și de Sud-Est, precum și a legăturilor acesteia cu lumea elenistică. Mormântul de la Ciumești a fost descoperit în vara anului 1961. 

Microexpoziția este disponibilă în Sala Lapidarium a muzeului din Calea Victoriei 12 și poate fi admirată în cursul lunii mai, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00. 

