Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Exponat unic la Cula Racoviță din Mioveni

Exponat unic la Cula Racoviță din Mioveni

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 21 Mai 2026

În cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”, în 23 mai, la Cula Racoviță - Colecţia Publică Etnografică „Prof. Constantin Năstase” din Mioveni va putea fi admirată cea mai mare lingură de lemn din lume. Potrivit reprezentanților muzeului, obiectul a fost confecţionat din doi arbori de tei, unul dintre ei, vechi de aproximativ 100 de ani şi cu un diametru de 78 de centimetri, fiind folosit pentru realizarea căuşului, iar celălalt pentru confecţionarea cozii. Lingura, decorată cu motive populare tradiţionale şi cu sigla oraşului Mioveni, măsoară 17,79 metri lungime şi 1,50 metri în cel mai lat punct, fiind realizată în doar 14 zile de meşterul popular Ion Rodoş, împreună cu fiul său, Gheorghe. Pe lângă acest exponat unic, vizitatorii vor putea descoperi și alte obiecte din gospodăria tradiţională. 

Citeşte mai multe despre:   Noaptea muzeelor
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Zilele Revistei „Convorbiri Literare” Cultură
    Zilele Revistei „Convorbiri Literare”

    La Iași are loc, începând de azi, 21 mai, şi până în 23 mai, cea de-a 30-a ediţie a Zilelor Revistei „Convorbiri Literare”. Manifestarea debutează la Casa cu Absidă „Laurențiu Ulici” cu simpozionul

    21 Mai, 2026
  • Mari români celebrați la Cluj Cultură
    Mari români celebrați la Cluj

    În sala de conferințe din clădirea Institutelor Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, are loc azi, 20 mai, o nouă ediție a „Maratonului Istoriei”, manifestare cultural-educațională cu tema „Români care

    20 Mai, 2026
  • Casa Mühle, o clădire-simbol a Timișoarei Cultură
    Casa Mühle, o clădire-simbol a Timișoarei

    Universitatea Politehnica Timișoara a redeschis zilele trecute pentru comunitate Casa Mühle, pe care o deține, o clădire istorică simbol care a contribuit la renumele Timișoarei de „Oraș al Florilor”. Evenimen

    20 Mai, 2026
TOP 6 Cultură