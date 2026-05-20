Exponat unic la Cula Racoviță din Mioveni

În cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”, în 23 mai, la Cula Racoviță - Colecţia Publică Etnografică „Prof. Constantin Năstase” din Mioveni va putea fi admirată cea mai mare lingură de lemn din lume. Potrivit reprezentanților muzeului, obiectul a fost confecţionat din doi arbori de tei, unul dintre ei, vechi de aproximativ 100 de ani şi cu un diametru de 78 de centimetri, fiind folosit pentru realizarea căuşului, iar celălalt pentru confecţionarea cozii. Lingura, decorată cu motive populare tradiţionale şi cu sigla oraşului Mioveni, măsoară 17,79 metri lungime şi 1,50 metri în cel mai lat punct, fiind realizată în doar 14 zile de meşterul popular Ion Rodoş, împreună cu fiul său, Gheorghe. Pe lângă acest exponat unic, vizitatorii vor putea descoperi și alte obiecte din gospodăria tradiţională.