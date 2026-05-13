Expoziție dedicată preotului mărturisitor Dimitrie Bejan

La Muzeul de Istorie și Arhe­ologie din Piatra Neamț este deschisă, până la 11 iunie 2026, o ex­poziție temporară dedicată preotului mărturisitor Dimitrie Bejan, una dintre personalitățile rezis­tenței anticomuniste din România, care are la bază cercetarea unor documente din arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și ale Arhivelor Militare Naționale Române.

Părintele Dimitrie Bejan a fost mobilizat pe front în calitate de preot militar, cu gradul de căpitan, participând la campania de eliberare a Basarabiei și Bucovinei, dar şi la operațiunile militare desfă­șurate în regiunile Odesa, Crimeea și Caucaz. A fost luat prizonier şi condamnat la moarte, în 1948, la Moscova, pentru redactarea și difuzarea în lagăr a unui manuscris referitor la istoria provinciilor românești Basarabia și Bucovina. Eliberat, totuşi, s-a întors în țară, fiind preluat de autoritățile militare române, arestat ulterior și condamnat la 8 ani de închisoare corec­țională, potrivit informațiilor publicate pe site-ul cmnn.ro.

După 16 ani de detenție în sistemul concentraționar comunist din România, a fost eliberat din Penitenciarul Aiud, la 31 iulie 1964, dar până la căderea regimului comunist, în 22 decembrie 1989, a fost supravegheat permanent de Securitate, precizează sursa citată.