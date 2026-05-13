Casa Mühle din Timişoara, care a aparținut unei familii de grădinari-furnizori de trandafiri către Coroana Imperială de la Viena, va fi redeschisă în 16 mai 2026, într-un nou concept de Living Lab. Clădirea
Expoziție dedicată preotului mărturisitor Dimitrie Bejan
La Muzeul de Istorie și Arheologie din Piatra Neamț este deschisă, până la 11 iunie 2026, o expoziție temporară dedicată preotului mărturisitor Dimitrie Bejan, una dintre personalitățile rezistenței anticomuniste din România, care are la bază cercetarea unor documente din arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și ale Arhivelor Militare Naționale Române.
Părintele Dimitrie Bejan a fost mobilizat pe front în calitate de preot militar, cu gradul de căpitan, participând la campania de eliberare a Basarabiei și Bucovinei, dar şi la operațiunile militare desfășurate în regiunile Odesa, Crimeea și Caucaz. A fost luat prizonier şi condamnat la moarte, în 1948, la Moscova, pentru redactarea și difuzarea în lagăr a unui manuscris referitor la istoria provinciilor românești Basarabia și Bucovina. Eliberat, totuşi, s-a întors în țară, fiind preluat de autoritățile militare române, arestat ulterior și condamnat la 8 ani de închisoare corecțională, potrivit informațiilor publicate pe site-ul cmnn.ro.
După 16 ani de detenție în sistemul concentraționar comunist din România, a fost eliberat din Penitenciarul Aiud, la 31 iulie 1964, dar până la căderea regimului comunist, în 22 decembrie 1989, a fost supravegheat permanent de Securitate, precizează sursa citată.