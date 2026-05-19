Mari români celebrați la Cluj

În sala de conferințe din clădirea Institutelor Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, are loc azi, 20 mai, o nouă ediție a „Maratonului Istoriei”, manifestare cultural-educațională cu tema „Români care au schimbat lumea: Iancu de Hunedoara, Spiru Haret, Constantin Brâncuși, Nadia Comăneci”.

Ediția din acest an aduce în atenția elevilor, studenților și a publicului larg personalități românești care, prin activitatea și contribuțiile lor, au depășit granițele epocii și ale spațiului național, devenind repere de valoare universală, se arată într-un comunicat al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca.

Evenimentul se desfășoară sub forma unei ștafete culturale: în fiecare interval orar, grupuri de elevi, studenți sau seniori se vor întâlni cu cercetători ai Institutului de Istorie „George Barițiu” și ai Centrului de Studii Transilvane.

La manifestarea organizată de Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române și de Centrul de Studii Transilvane, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, participă elevi ai liceelor din Cluj-Napoca, reprezentanți ai Despărțământului Cluj al ASTREI, studenți ai Universității „Babeș-Bolyai”, precum și elevi ai Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca.