Sub titlul „Expoziția generală din 1906. Repere pentru dezvoltarea unei națiuni”, Arhivele Naționale ale României (ANR) marchează, printr-o expoziție documentară, împlinirea a 120 de ani de la organizarea Ex
Arheologul Silviu Sanie - 90
Institutul Cultural Român din Tel Aviv, Israel, a găzduit, recent, un eveniment dedicat arheologului Silviu Sanie, la împlinirea a 90 de ani de viață. Sub genericul „Arheologul și Timpul - seară de poezie și proză/ Silviu Sanie 90”, mai mulți admiratori ai omului de cultură s-au adunat pentru a-l celebra, între invitați aflându-se profesorul Jean-Jacques Askenasy și scriitoarea Madelaine Davidsohn. Reputatul arheolog, istoric și scriitor, născut în 1936 la Pungești, județul Vaslui, are origini evreiești și dese participări la viața culturală din Israel.