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Dezbatere despre antreprenoriatul rural la Iași

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 17 Iunie 2026

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” al Academiei Române - Filiala Iași, în parteneriat cu Asociația Rural Development Research Platform, organizează, în 19 iunie 2026, cea de-a treia ediție a conferinţei „Sisteme agroalimentare durabile și antreprenoriat rural”. Evenimentul își propune să creeze un cadru de dialog interdisciplinar dedicat provocărilor și oportunităților actuale din mediul rural.

Dezbaterile vor aborda rolul sistemelor agroalimentare durabile și al antreprenoriatului rural, în contextul tranziției ecologice, al crizelor economice și climatice, precum și al necesității consolidării rezilienței economice și sociale a comunităților rurale. Vor fi analizate şi soluții pentru susținerea inițiativelor locale, stimularea inovării și valorificarea resurselor teritoriale.

Sunt așteptați să participe la eveniment cercetători, antreprenori, reprezentanți ai adminis­trației publice, membri ai or­ga­ni­zațiilor neguvernamentale și alți specialiști interesați de dezvoltarea durabilă a spațiului rural. Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul acadiasi.org. Masa rotundă va putea fi urmărită și online, prin intermediul platformei Zoom. 

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