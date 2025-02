Elemente noi pe Lista patrimoniului cultural imaterial din România

Ceramica utilitară de Schitu Stavnic (Iaşi) şi Tehnici tradiţionale de preparare a iaurtului şi funcţii culturale asociate acestuia au fost înscrise în Lista elementelor vii ale patrimoniului cultural imaterial din România. Este primul pas procedural de urmat înainte ca orice element de acest tip să fie propus pentru introducerea în Lista Reprezentativă UNESCO.

Coordonarea inventarierii elementului și realizarea fișei de inventar pentru ceramica utilitară produsă în satul Schitu Stavnic din județul Iași a fost realizată de cercetătoarea Adina Ciubotariu, din cadrul Departamentului de etnologie al Institutului de Filologie „A. Philippide” al Academiei Române, filiala Iași.

Elementul Tehnici tradiţionale de preparare a iaurtului va fi inclus în dosarul multinaţional „Traditional Techniques of Yogurt Making and Related Social Practices” chiar anul acesta, cu scopul de a fi înscris în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural al Umanităţii. România are în prezent 26 de elemente înscrise în Registrul Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial.