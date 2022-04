Emisiune filatelică dedicată Mitropolitului Primat Calinic Miclescu

Romfilatelia adaugă tematicii spiritualității și istoriei Bisericii Ortodoxe Române o emisiune aniversară dedicată unui ierarh de frunte: „Mitropolitul Primat Calinic Miclescu, 200 de ani de la naștere”. Emisiunea, cu o marcă poștală cu valoarea nominală de 10 lei, este introdusă în circulație mâine, 5 aprilie 2022.

Imaginile reproduse pe marca poștală și pe plicul „prima zi” a emisiunii îl prezintă pe Mitropolitul Calinic Miclescu în ținuta reprezentativă a înalților ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Constantin Miclescu (viitorul Mitropolit) s-a născut la 16 aprilie 1822 în orașul Suceava, într-o veche familie boierească în care regăsim un viitor Mitropolit al Moldovei, Sofronie Miclescu (unchi al lui Calinic Miclescu). De altfel, acesta a fost cel care l-a călugărit pe nepotul său, la Huși, în 18 iunie 1842, sub numele de Calinic.

După ocuparea mai multor func­ții în ierarhia Bisericii din Moldova (arhimandrit, locțiitor de Episcop, egumen la Mănăstirea Slatina, locțiitor de Mitropolit al Moldovei), Alexandru Ioan Cuza îl numește prin decret, la 10 mai 1865, Mitropolit al Moldovei, ocupând acest scaun de păstor bisericesc până în anul 1875, când întâiul Mitropolit Primat al României, Nifon Rusăilă, trece la cele veșnice. De menționat că a fost primul președinte al Senatului României (1864) și cel care în această calitate l-a întâmpinat la București, în data de 10 mai 1866, pe prințul Carol de Hohenzollern.

La 31 mai 1875, Calinic Miclescu este ales Mitropolit Primat al României, deținând această demnitate până la moartea sa (14 august 1886).

În 11 aprilie 1876, în calitate de senator de drept, la propunerea lui I.C. Brătianu, a fost ales președinte al Senatului. După cinci ani, la 14 martie 1881, Senatul votează legea prin care România devine Regat, iar Carol I, primul rege al României. În cuvântul rostit cu acest prilej, Mitropolitul Calinic a spus: „Clerul român se asociază din suflet la acest mare act național și împărtășind simțămintele de bucurie ale întregii națiuni române, roagă pe Cel Atotputernic să binecuvânteze acest mare act și să facă, ca scumpa noastră Patrie să prospere înmiit sub actul Regalității și sub conducerea Augustului și prea iubitului nostru suveran Carol I”.

În timpul păstoririi sale s-au deschis cursurile Facultății de Teologie din București (1881) şi s-a înființat Tipografia Cărților Bisericești (1882). Un eveniment de răsunet a avut loc la 25 martie 1882, în Joia Mare a Sfintelor Paști, când membrii Sfântului Sinod sfințesc, pentru prima dată, Sfântul și Marele Mir în Catedrala Mitropolitană din București, fără a mai cere permisiunea Patriarhiei Ecumenice. Se afișează astfel dovada că obținerea autocefaliei devenise o problemă ­ de ordin formal. După mai mul­te intervenții, la 25 aprilie 1885, ­Patriarhul Ecumenic Ioachim al IV-lea confirmă autocefalia Bisericii noastre. Având bucuria de a fi întâiul Mitropolit Primat al Bisericii Ortodoxe Române autocefale, Calinic Miclescu a trimis o scrisoare de mulțumire Patriarhiei Ecumenice, anunțând deopotrivă celelalte Biserici surori autocefale despre această recunoaștere oficială a noului statut al Bisericii Ortodoxe Române.

Trecut la Domnul în 14 august 1886 la București, întâiul stătător al Bisericii Ortodoxe Române autocefale a fost înmormântat la Mănăstirea Neamț. Maruca Cantacuzino-Enescu scrie în memoriile sale: „Jumătate din Moldova l-a condus în trăsură, în căruță și pe jos, în ultima lui paradă pe pământ, pe elegantul, fastuosul, Prea Sfântul Calinic Miclescu”.

O autocaracterizare a celui care a fost Calinic Miclescu o regăsim în testamentul său: „Dumnezeu ­m-a învrednicit de am urcat toate treptele ierarhiei clericale, până la scaunul de Mitropolit Primat al României. […] De câte ori mi s-a prezentat ocazia, am crezut de a mea datorie a lua parte și a lucra cât puterile mi-au permis, la evenimentele și la faptele săvârșite în țara mea, în cursul celor 50 de ani din urmă. Dacă rezultatele n-au corespuns totdeauna dorințelor mele, dacă aprecierile mele m-au indus cumva în eroare, compatrioții mei cei nepărtinitori pe de-o parte nu vor uita greutățile cu care am avut a lupta și pe de altă parte vor ține seama de neputința în genere a ființei omenești de a face lucruri perfecte și complete și în particular de slăbiciunea însușirilor mele; însă martor îmi este Domnul că dorul binelui nu mi-a lipsit niciodată și că în toate împrejurările am avut în vedere interesul înalt al țării mele. Am avut fericirea de a vedea unirea celor două Principate, a căror organizare politică ținea separat ceea ce providența dumnezeiască făcuse spre a fi unit și nedespărțit”.

Romfilatelia mulțumește Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru Înalta Rezoluție și binecuvântare, precum și Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru sprijinul documentar acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poștale.

Toate imaginile folosite la realizarea emisiunii de mărci poș­tale „Mitropolitul Primat Calinic Miclescu, 200 de ani de la naștere”, pentru care Romfilatelia adresează mulțumiri, au fost puse la dispoziție de Sectorul cultură şi patrimoniu religios al Administrației Patriarhale, cu mențiunea că tabloul ilustrat pe timbru aparține patrimoniului Reședinței Patriarhale, iar celelalte fotografii aparțin colecției Bibliotecii Sfântului Sinod.

(* Cristina Popescu este director general Romfilatelia)