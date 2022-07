Expoziția Olimpiadei de Benzi Desenate

Data: 19 Iul, 2022

Olimpiada de Benzi Desenate este un concurs național de promovare a tinerelor talente din mediul de învățământ primar, gimnazial și liceal, desfășurat sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO și ajuns la ediția a III-a. Inițiată de Mihai Ionuț Grăjdeanu, autor și profesor de benzi desenate, olimpiada are loc sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv Român și a Academiei Olimpice Române. Ediția din acest an a fost dedicată Jocurilor Olimpice de iarnă și s-a desfășurat sub mottoul „Împreună pentru un viitor comun”, mottoul oficial al Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing 2022.

Mihai Ionuț Grăjdeanu spune că „tema de anul acesta nu a fost una ușoară. În fiecare dintre cei 3 ani ai acestei Olimpiade de Benzi Desenate am ales subiecte care să fie cât mai aproape de spiritul olimpic, de fair play, de povești adevărate cu sportivi. Însă pentru anul 2022 am ales o temă legată de Jocurile Olimpice de iarnă și Jocurile Europene de iarnă pentru tineret care au avut loc în prima parte a anului. De data aceasta, elevii nu s-au mai putut inspira din viața și cariera sportivilor, ci au fost nevoiți să inventeze povești în care personajele erau mascotele olimpiadelor de iarnă și chiar echipamentele sportive de iarnă. Am primit peste 2.000 de lucrări și au fost alese câștigătoare cele cu povești inedite, cu un desen deosebit, și, cel mai important, cu un mesaj care să ne învețe că sportul este necesar în viață de la cele mai fragede vârste până la maturitate și chiar bătrânețe. Vă invit să descoperiți patine vorbitoare, schiuri zburătoare și alte povești năstrușnice ale celor mai talentați elevi din țară”.

Lucrările câștigătoare de la olimpiada din acest an pot fi admirate la Muzeul Sportului din București şi la Muzeul Vârstelor - Casa Filipescu Cesianu, în cel din urmă loc fiind expuse pe gardul muzeului lucrări din toate cele trei ediții ale concursului de bandă desenată. Ambele expoziții se pot vizita gratuit și vor fi deschise până la finalul lunii august. (A. D.)