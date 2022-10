Expoziție a Ambasadei SUA la Timișoara

Muzeul Național de Artă Timișoara (MNAT) a găzduit recent, în Sala Barocă, vernisajul expoziției de fotografie a Ambasadei SUA la Bucureşti, intitulată „We the People: 25 Years of Strategic Partnership”. Expoziția explorează relațiile diplomatice, de securitate, economice și culturale dintre popoarele României și Statelor Unite, fiind importantă în evidențierea relațiilor bilaterale. Aceasta a fost concepută astfel încât să reflecte toate aspectele remarcabile ale relațiilor inter­umane încă de la începuturile Parteneriatului Strategic în 1997. Denumirea „We the People” include preambulul Constituției Statelor Unite ale Americii, celebrând, în același timp, faptul că interac­țiunea umană clădește poduri de înțelegere și colaborare, se arată pe site-ul muzeuldeartatm.ro. Expoziția poate fi vizitată până în data de 24 octombrie 2022.