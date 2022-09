Expoziție dedicată reginei Maria la Vaslui

Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui organizează, în parteneriat cu Muzeul Național Bran, ver­nisajul expoziției intitulate „Regina Maria la Bran - gusturi și atmosferă regală”. Evenimentul are loc în cadrul Sesiunii Interna­ționale de Comunicări Științifice „Acta Moldaviae Meridionalis”, care se desfă­­șoară azi, 29 septembrie, în sala Arta.

Expoziția este prilejuită de sărbătorirea, în cursul acestui an, a Centenarului Încoronării, la Alba Iulia, a regelui Ferdinand I și reginei Maria a României. Personalitatea reginei Maria este strâns legată de reședința regală de vară de la castelul Bran, una dintre casele suveranei. Unele dintre obiectele care au aparținut acesteia și care au decorat, în perioada interbelică, interioarele castelului Bran fac parte din această expoziție itinerantă. Bunurile culturale expuse reconstituie o parte din dormitorul reginei Maria, un fragment al salonului de muzică și grupează câteva dintre piesele de mobilier „stil Bran”, realizate special de arhitectul Karel Liman. Expoziția mai cuprinde și unele obiecte preferate de suverană: biroul ei, piesă de Renaștere engleză târzie, un sca­un Savonarola din secolul al ­19-lea, o măsuță decorată cu motive neoro­mânești, un divan acoperit cu perne decorative, o măsuță din lemn de nuc cu două elemente din fier forjat sub blat, decor care amintește de mesele Renașterii spaniole. Mai pot fi admirate: portrete, servicii de ceai și de desert din faianță, marca Talavera (Spania), vase orientale din ceramică sau metal, obiecte de cult, cărți și multe alte obiecte personale, arată pagina de Facebook a Muzeului Județean Vaslui. Expoziția poate fi vizitată în perioada 29 septembrie - 31 octombrie, de marți până duminică, în intervalul orar 9:00-17:00.