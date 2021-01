File din istoria lunii ianuarie

Data: 05 Ian, 2021

1 ianuarie - Intră în vigoare calendarul iulian, care stabilește data de 1 ianuarie ca prima zi a anului (45 î.Hr.); La Roma are loc ultima mare competiție de gladiatori (404 d.Hr.); Se stinge din viață Alexandru cel Bun (1400-1432), domn al Moldovei; 220 de ani de când parlamentele Marii Britanii și Irlandei au adoptat „Acts of Union”, document prin care se înfiinţa Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei (1801); La Brașov apare revista „Foaie literară” (1838), sub conducerea lui George Barițiu; A intrat în vigoare convenția privind desființarea vămii dintre Moldova şi Muntenia (1848); La Iași, Vasile Alecsandri scoate publicația „România Literară” (1855); 160 de ani de la Conferința Națională Română de la Sibiu (1-4 ianuarie 1861), unde s-a cerut recunoașterea politică a națiunii române din Transilvania și utilizarea limbii române ca limbă oficială; 125 de ani de la descoperirea razelor X de către Wilhelm Conrad Röntgen (1896); La Ciurea, lângă Iași, are loc cea mai mare catastrofă feroviară din istoria CFR (1917), ca urmare a deraierii unui tren în care călătoreau 5.000 de oameni, mulți dintre ei aflați pe acoperișul vagoanelor; Moneda euro este introdusă în 12 țări din Uniunea Europeană (2002): Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania.

2 ianuarie - Voievodul muntean Radu de la Afumați (1522-1529) este ucis la Râmnicu Vâlcea, în urma unui complot al boierilor; Mihai Viteazul ajunge la Viena, unde caută sprijin pentru redobândirea domniei în Țările Române (1601); La Sibiu, apare primul ziar de pe teritoriul actual al țării noastre - „Siebenbürger Zeitung” (1784); 205 ani de la nașterea lui Anastasie Fătu (1816- 1886), medic și naturalist, fondatorul Grădinii Botanice din Iași; Consiliul Dirigent al Transilvaniei a decis reorganizarea administrativă a Transilvaniei în 23 de județe (1919).

3 ianuarie - La Sibiu apare „Telegraful român” (1853), devenit apoi organul de presă al Mitropoliei Ortodoxe, condusă de Sfântul Ierarh Andrei Șaguna; Pentru prima dată este utilizat cuvântul „automobil” într-un articol din ziarul „New York Times” (1899).

4 ianuarie - Parlamentul Regatului României votează acceptarea renunțării la tronul țării a principelui Carol și recunoașterea fiului său, Mihai, ca principe moștenitor (1926); Este desființată instituția denumită Departamentul Securității Statului, organ represiv al regimului comunist (1990).

5 ianuarie - 305 ani de la instaurarea regimului domniilor fanariote prin numirea ca domn în Țara Românească a lui Nicolae Mavrocordat (1716); La Iași, în cadrul Așezămân­tului „Trei Ierarhi”, s-au deschis cursurile „Şcolii de româneşte şi latineşte”, condusă de Iordache Săulescu (1828); Adunarea Electivă a Moldovei îl votează în unanimitate ca domnitor pe Alexandru Ioan Cuza (1859); La București se inaugurează Teatrul de Comedie (1961).

6 ianuarie - 140 de ani de la nașterea poetului Ion Minulescu (1881-1944).

7 ianuarie - 90 de ani de la premiera filmului „Ecaterina Teodoroiu” (Sala Femina, București, 1930).

8 ianuarie - Congresul Partidului Național Român (1892) decide, la Sibiu, elaborarea unui „Memorandum”, înaintat împăratului Franz Joseph, unul dintre cele mai importante momente ale luptei românilor din Transilvania pentru drepturi naționale.

10 ianuarie - Ștefan cel Mare obține, la Podul Înalt (Vaslui), o strălucită izbândă împotriva armatelor conduse de Suleiman Pașa (1475); La Târgoviște se tipărește „Molitvelnicul” lui Dimitrie Liubavici (1545); 360 de ani de când spătarul Nicolae Milescu a tradus din limba greacă în limba română „Cartea cu multe întrebări foarte de folos pentru multe trebi ale credinței noastre”; Se naște Petrache Poenaru (1799-1875), inventator al stiloului și unul dintre organizatorii învățământului românesc; 75 de ani de la prima adunare a ONU (1946) la care au participat 51 de state membre cu drepturi depline.

11 ianuarie - Ziua Națională a Artei Fotografice în România (decretată de Guvernul României în 2010, 11 ianuarie fiind ziua de naștere a primului mare fotograf al României - Carol Popp de Szathmary, 1812-1887).

12 ianuarie - În Italia, la Palermo, izbucnește Revoluția de la 1848; La postul național de radio al României a fost lansată prima emisiune „Ora Copiilor”; 45 de ani de la moartea scriitoarei Agatha Christie (1890-1976).

13 ianuarie - 80 de ani de la moartea fondatorului romanului modern, James Joyce (1882- 1941).

14 ianuarie - 515 ani de la descoperirea la Roma a grupului statuar „Laocoon și fiii săi” (1506), o capodoperă aparținând epocii elenistice; La Brașov apare prima carte tipărită de Diaconul Coresi, Octoihul (1557); 145 de ani de la brevetarea telefonului de către Alexander Graham Bell (1876).

15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale (sărbătorită din anul 2011); Data de naștere a poetului Mihai Eminescu; Ministerul de Externe adresează o notă marilor puteri europene prin care cere recunoașterea oficială a denumirii de România (1870); 20 de ani de la apariția enciclopediei on-line Wikipedia (2001).

17 ianuarie - Imperiul Roman este împărțit, după moartea împăratului Teodosie I (395 d.Hr.), în Imperiul Roman de Apus și Imperiul Roman de Răsărit; 315 ani de la nașterea lui Benjamin Franklin (1706-1790), om politic, filo­zof și inventator american; 85 de ani de la moartea scriitorului Mateiu Caragiale (1885-1936).

18 ianuarie - 200 de ani de la moartea ultimului domnitor fanariot, Alexandru Suțu (1758- 1821); Începutul Revoluției din Țara Românească, condusă de Tudor Vladimirescu (1821); 150 de ani de la încoronarea, la Palatul Versailles, a lui Wilhelm I ca împărat al Germaniei (1871).

19 ianuarie - 285 de ani de la nașterea lui James Watt (1736-1819), inventatorul motorului cu abur (1784).

21 ianuarie - La Alba Iulia apare prima traducere integrală în limba română a Noului Testament (1648), coordonată de Sfântul Mitropolit Simion Ștefan; 80 de ani de la începerea rebeliunii legionare (1941), înfrântă la 23 ianuarie, când generalul Ion Antonescu devine singurul conducător al statului; 30 de ani de la moartea maicii Alexandra (principesa Ileana a României 1909- 1991).

22 ianuarie - S-a format primul guvern unitar al României, avându-l în frunte pe Barbu Catargiu (1862), în urma Unirii de la 1859; 120 de ani de la moartea reginei Victoria (1837-1901) a Marii Britanii și Irlandei, Împărăteasă a Indiilor.

23 ianuarie - 200 de ani de la Proclamaţia de la Padeș (1821) prin care Tudor Vladimirescu îi cheamă la luptă pe locuitorii Țării Românești pentru înlăturarea orânduirii fanariote, moment al declanșării primei mari revoluții românești a veacului al 19-lea; Prin decret, au fost în­ființate Miliția și Securitatea (1949).

24 ianuarie - 1.980 de ani de la moartea împăratului roman Caligula (41), cunoscut pentru cruzimea și excentricitățile sale, dar și prin persecuția asupra creștinilor; Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Țării Românești, după ce fusese ales și domn al Moldovei, la 5 ianuarie, astfel că, la 24 ianuarie 1859, avea loc prima unire a românilor din epoca modernă, actul fun­damental de naștere al statului român; 155 de ani de la moartea lui Aron Pumnul (1818-1866), cărturar român, filolog și revoluționar pașoptist transilvănean; 130 de ani de la începerea ac­tivității, la București, a „Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor” (1891).

27 ianuarie - Împăratul Traian (98-117) își începe domnia; 265 de ani de la nașterea compozitorului austriac Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

29 ianuarie - Ziua Internațională a Automobilului (marchează înregistrarea brevetului de invenție pentru un automobil depus de către inginerul german Karl Benz în 1886); 90 de ani de la moartea generalului francez Henri Mathias Berthelot (1861-1931).

31 ianuarie - 1.915 ani de la finalizarea lucrărilor podului lui Traian peste Dunăre, la Drobeta; A murit Mircea cel Bătrân (1386-1418), domn al Ţării Româneşti.

(Dorin Stănescu)