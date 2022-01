Fotografia de salon din anul 1921

Data: 11 Ian, 2022

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a deschis săptămâna trecută microexpoziţia „1921: Fotografia de salon. Expo­ziție despre fotografia de-acum un veac”. Proiectul își propune să prezinte publicului un studio foto interbelic, în care se regăsesc aparate de fotografiat, piese de mobilier, costume și obiecte de uz cotidian din colecția muzeului și din colecțiile personale ale lui Octavian Bâlea, Daniel Obreja și Sorin Mărgărit.

Piesa centrală a expoziției este un aparat de fotografiat fabricat la începutul secolului XX, în primii ani de funcționare a fabricii de tehnică fotografică din orașul Görlitz, Germania. Este un aparat de salon, model din gama Globus, de format mare, cunoscut sub numele de „Stella”. În afară de descrierea tehnică a aparatului de fotografiat, muzeul își propune să atragă atenția asupra unor aspecte precum modul în care era percepută fotografia în perioada interbelică, statutul fotografului, rolul pe care fotografia îl avea în societate la acea vreme, dar și principalele tipuri de fotografie.

Fotograful Octavian Bâlea, unul dintre curatorii expoziției, recomandă publicului să viziteze salonul de fotografie reconstituit în spațiul expozițional al muzeului și să se lase purtați într-o călătorie în timp, într-o altă epocă. „Ne-am gândit să facem un atelier fotografic, așa cum era el în secolul XX. Cu piesa centrală a expoziției, aparatul de fotografiat, am făcut câteva fotografii ca să arăt că el încă funcționează. M-am gândit să împart expoziția în trei părți: fotografia de familie, fotografia de produs și fotografia de legitimație sau pentru alte documente. Am încercat să pun în scenă două manechine care sunt îmbrăcate în haine de epocă și am creat un colț al fotografului, cu mașină de scris și tot ce conținea el la acea vreme. Într-una din cele două vitrine ale expoziției am încercat să ilustrez modul în care se producea o fotografie, de la măsurarea luminii până la producerea luminii, până la încărcarea plăcii fotografice, expunerea, developarea și fixarea ei. În a doua vitrină am prezentat cele patru tipuri de formate fotografice din secolul XX. Fotografia a fost o pasiune de-a mea încă din copilărie, când îl vedeam pe bunicul meu developând fotografii. Este interesant să vedem tehnologia altor vremuri și felul în care arăta un salon de fotografie pe timpuri”, a afirmat Octavian Bâlea.

Microexpoziția despre fotografia de-acum un veac de la MNIR poate fi vizitată de miercuri până duminică, în intervalul orar 9:00-17:00. (A. D.)