Imaginea de export a României

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 01 Iulie 2026

La Casa Academiei din Bucu­rești va avea loc azi, 1 iulie, de la ora 12:00, conferința intitulată „Ima­ginea de export a României, reflectată în operele de artă expuse la New York World’s Fair (1939-1940). Analize, identificări, descoperiri”, susținută de Eduard Andrei, cercetător în cadrul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române.

Evenimentul este organizat de Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, în cadrul workshopului „Advances in Social and Cultural Anthropology”, și se va desfă­șura în format hibrid, atât în Sala de Conferințe a instituției, cât și online, prin intermediul platformei Jitsi Meet.

Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer”, participarea României la Expoziția Universală de la New York din perioada 1939-1940, coordonată de comisarul general Dimitrie Gusti, s-a remarcat prin două construcții reprezentative pentru identitatea națională: „Pavilionul Oficial al României”, proiectat de prințul-arhitect G.M. Cantacuzino, și „Casa Românească”, realizată după planurile arhitectului Octav Doicescu. Între lucrările de artă plastică și decorativă expuse s-au regăsit opere ale celor mai importanți artiști români de la sfârșitul de secol XIX, început de secol XX și din perioada interbelică.

 

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