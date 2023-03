Lucrări ale sculptorului Aurel Vlad expuse la Alba Iulia

La Museikon din Alba Iulia a avut loc, în 24 martie, vernisajul expoziției „Eclipsa” a sculptorului Aurel Vlad, cunoscut ca autor al „Cortegiului sacrificaților”, grupul statuar din bronz amplasat în ­curtea interioară a fostei închisori, actualmente Muzeul Memorial al Victimelor Comunismului din Sighet. Aurel Vlad este o personalitate de prim rang a artei contemporane românești și universale. Lucrările sale, dedicate emoțiilor profunde și celor mai adânci străfunduri ale ființei umane, se remarcă prin delicatețea gesturilor, în profund contrast cu materia din care sunt create. „Uneori am găsit în tabla veche, ruginită, plumbuită, zincată, vopsită, ruptă de pe acoperișuri, aceeași emoție, stare, precum cea a personajelor pe care am vrut să le reprezint. (...) Am modelat mari lucrări din bucăți de tablă, încercând să păstrez «aura» cu care personajele mele au crescut în mine. Iar tabla, acest material industrial, rece, cenușiu, tăios, nu s-a opus, ci s-a modelat după compozițiile mele cu o viteză egală cu dorința mea de a descărca aceste imagini. Iată de ce aș compara tabla cu un CD de care m-am folosit pentru a imprima imaginile primite prin văzul exterior și văzul interior”, a spus sculptorul, după cum se arată pe pagina de Facebook a Museikon. Expoziția cu universul personajelor lui Aurel Vlad este deschisă până în 15 iunie 2023.